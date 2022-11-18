Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi 'Xiaomi 13' Değil 14 Olacak

Weibo'da paylaşılan bir fotoğraf, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ailesi hakkında şaşırtan bir gerçeği ortaya çıkardı. Fotoğrafa göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları beklendiği gibi Xiaomi 13 olarak değil 'Xiaomi 14' olarak isimlendirilecek.

Akıllı telefon dünyasında popülerliğini sürdürmeye devam eden Xiaomi, bugün şaşırtan bir fotoğrafla gündeme geldi. Çin’in sosyal ağı Weibo’da paylaşılan bir fotoğraf, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi telefonlarının kutularına yer veriyordu.

Öte yandan kutu üzerinde bulunan isimler, Xiaomi’nin tıpkı geçmişte Samsung ve Apple gibi bir karara imza atacağına işaret etti. Bu yıl Xiaomi 13 olarak isimlendirilmesi beklenen telefonlar, kutu üzerinde Xiaomi 14 ismini taşıyordu.

Xiaomi'nin sayı atlamış olabileceğini gösteren fotoğraf:

Yukarıda gördüğümüz söz konusu fotoğraf, iddiaya göre Xiaomi’nin dağıtım tesislerinden birinde çekildi. Fotoğrafta adlandırmanın yanı sıra cihazların kutularının kalınlığı da dikkat çekti. Öte yandan bu fotoğrafın gerçekliği elbette doğrulanamadı.

Peki Xiaomi neden 13’ü atlayacak?

Sorunun cevabına geçmeden önce, bu konuda hiçbir kesinlik olmadığını baştan hatırlatalım. Ayrıca bu olası kararı destekleyen teoriler olduğu gibi, desteklemeyen teoriler de mevcut.

Akla gelen ilk ihtimal: 13 sayısının ‘uğursuz’ sayılması:

Aslında benzer bir tartışmayı iki yıl önce Apple’ın iPhone’larında da görmüştük. Fakat Apple, tüm teorileri çürüterek yeni serisini “13” adıyla piyasaya sürmüştü. Hiç de uğursuzluk yaşamadan, 13 serisini de paşa paşa satmaya devam etmişti.

Xiaomi’de de bu ihtimalin olabileceği değerlendiriliyor olsa da aslında işin şöyle de bir yanı var: Çin’de halkın yalnızca %3 ila %4’ünün Hristiyan olduğu biliniyor. Üstelik 13 sayısı, Çin kültüründe ‘garantili büyüme’ ve ‘kesinlikle canlı’ anlamlarını taşıyor, şanslı bir sayı olarak görülüyor.

Sıradaki aday teori: “Apple’a daha iyi kafa tutayım”

Xiaomi, yıllardır model adı sıralamasında Apple’ın bir gerisinden geliyor. Örneğin Apple en yeni telefonu iPhone 14 iken Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi 13 olacak. Bunun da kullanıcıların algısında Xiaomi'nin telefonu, iPhone'dan 1 yıl eski algısı oluşturabileceği belirtiliyor. Üstelik bu sayı 'atlama' stratejisini uygulayan tek şirket Xiaomi değil.

Geçtiğimiz yıllarda Apple, iPhone 7'den bir yıl sonra iPhone 8 ve iPhone X(10)'u aynı anda tanıtmış ve iPhone 9'u pas geçmişti. Hatta iPhone 8 ile iPhone X'un aynı anda tanıtıldığını düşünürsek 8'i bile kısmen atladığı söylenebilir. Samsung ise Galaxy Note 5'ten sonra doğrudan Galaxy Note 7'ye geçmişti.

Tabii Xiaomi’nin gerçekten de böyle bir karar verip vermediğini ancak önümüzdeki haftalarda, muhtemelen aralık ayı içinde öğrenebileceğiz.