Yenilenmiş GTA Üçlemesini Eski Versiyonlarla Karşılaştırdık

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition’ın dün yayınlanan fragmanı, oyun dünyasında tartışmalara neden olmuştu. Oyundaki değişiklikleri kararında bulan da vardı, yetersiz bulan da. Gelin fragmandaki karelere bir de beraber bakalım, grafik açısından ne gibi değişiklikler yapıldığını görelim.

Rockstar Games’in GTA 6 yerine duyurduğu Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, oyun dünyasını resmen ikiye böldü. Kimileri böyle bir oyunu yıllardır beklediğini söyleyerek heyecanını dile getirirken, kimileri ise “sadece modlanmış gibi görünen eski GTA oyunlarına 60 dolar mı vereceğiz?” benzeri ifadeler kullandı. Dün yayınlanan fragmandan sonra sosyal medyada yapılan yorumları dün derlemiştik.

Rockstar, daha önceki açıklamalarında oyunun sadece grafik anlamda değil, oynanış açısından da iyileştirileceğini belirtmişti. Birçok yeni özellik olması beklenen oyunun fragmanında göze çarpan değişiklikler ise sadece grafik anlamdaydı. Sonraki fragmanlarda neler görürüz bilinmez, ancak isterseniz gelin, şu an elimizde olan görüntüleri eski GTA oyunlarıyla bir karşılaştıralım.

Big Smoke’un can düşmanı olan trenlerin yeni görünümü:

Trenin animasyonunda herhangi bir değişiklik görülmüyor. Ancak hem trenin üzerindeki lamba ve yansıma gibi detaylarda, hem de arkada görünen şehir manzarasında büyük fark var. Çizilecek mekanın mesafesi (draw distance) gözle görülür miktarda artmış.

GTA karakterleri Fortnite’a gelmiş izlenimi yaratan modeller:

Karakterler tabii ki GTA 5 karakterleri kadar ayrıntılı değil. Eski modellerde karakterlerin oyuncak gibi görünmesini sağlayan hatlar daha gerçekçi hale getirilmiş. Modellerin üzerine yapılan çizimlerde de ciddi gelişme var. Zaten grafiklerin daha iyi olması ya da karakterlerin tekrar yaratılması, üçlemeyi tekrar yayınlamak için fazla gelebilirdi. Bir de masaya küllük koymuşlar, onu da atlamayalım.

Instagram doygunluk ayarı: 100

Renklerin daha canlı olması dışında karakterlerin üzerine düşen ışığın gerçekçiliği de oldukça iyi görünüyor. GTA San Andreas’ta kullandığımız ENB modlarından çok daha ayrıntılı olduğu kesin.

Miami Beach’in yüzüne can gelmiş

Oyunu oynayanların büyük bir kısmının ilk iş olarak ziyaret edeceği bu mekanda da gözle görülür gelişme var. Ancak binalardaki detaylar biraz daha artsın isterdik. Sadece bu kare için konuşacaksak, gerçekten sadece grafik modu yapılmış Vice City gibi görünüyor.

Yağmurlu hava farkı:

Grafik anlamda en çok fark eden durumlardan biri yağmurlu hava grafikleri olmuş. Birçok sahne sadece grafik modu yapılmış izlenimi verse de yağmur efektleri ve su yansımaları GTA 4’ü çok aratmıyor gibi.

CJ’in evi de restore edilmiş

CJ her ne kadar fakir bir mahallede yaşasa da Grove Street’teki evlerin içinin kutu içi gibi olması biraz eksiklik yaratıyordu. Böyle daha bir hoş olmuş sanki.

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition’ın dün yayınlanan fragmanı: