Apple'ın son yıllarda hayata geçirdiği yenilenmiş iPhone satışları son dönemde giderek artmış durumda.

Son dönemde yenilenmiş iPhone satışlarında ciddi bir artış var. Counterpoint Research’ün raporuna göre Apple yenilenmiş akıllı telefon pazarında %56'lık paya ulaşarak geçen yıla kıyasla %5’lik bir büyüme gösterdi.

İlginç olan şu ki, telefon pazarındaki pazar payı ise yalnızca %3 büyüdü, yani kullanıcılar giderek daha fazla yenilenmiş iPhone tercih etmeye başlamış durumda.

Kullanıcılar fiyatlar yüzünden yenilenmiş telefonlara yöneliyor

Bunun en büyük sebebi fiyatlar. Talep o kadar yüksek ki, yenilenmiş iPhone’ların ortalama satış fiyatı globalde 2023’te 445 dolarken, 2024’te 394 dolara kadar düştü. Enflasyon ve artan yaşam maliyetleri tüketicileri daha hesaplı seçeneklere yönlendirirken, bir diğer kritik etken ise iPhone’ların sunduğu uzun ömürlü performans.

iPhone 16 serisi yenilikler getirse de birçok kullanıcı için eski modeller hâlâ fazlasıyla yeterli. iPhone 11 Pro Max gibi cihazlar bile temel işlevleri yerine getirme konusunda hâlen güçlü bir seçenek.

iPhone'lardaki uzun vadeli güncelleme desteği de büyük etken

Apple’ın sunduğu uzun vadeli güncelleme desteği de eski telefonların tercih edilmesini teşvik ediyor. Örneğin iPhone 11'in en az 2026'ya kadar güncelleme almaya devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Android dünyasında işler biraz farklı. Google Pixel serisi yedi yıllık güncelleme desteği sunarak çıtayı yükseltirken, Qualcomm’un yeni duyurduğu program sekiz yıla kadar güncelleme imkânı sağlayacak. Fakat bu birkaç marka ile sınırlı ve tamamen üreticilerin inisiyatifinde.

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