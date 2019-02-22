Son Dakika: Yerli Otomobil Fabrikasının Kurulacağı Şehir

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil için kurulacak fabrikanın lokasyonu ile ilgili son gelişmeleri açıkladı.

En son geçtiğimiz yılın aralık ayında Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu grupları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunumu gerçekleştirilen yerli otomobille ilgili bir sessizlik dönemine girmiştik. Sürecin sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den açıklamalar geldi.

Büyükdede, 'babayiğitlerin' Bursa veya dolaylarında bir fabrika açmak istediklerini ancak bölgenin fazlasıyla yoğun olmasından dolayı bunu gerçekleştirmekte zorlanabileceklerini açıkladı. Buna rağmen üretimi kendilerinin yapacağını ve yeri seçmeye de hakları olduğunu belirtti.

İşte Büyükdede'nin açıklamaları:

"Şu anda yerli otomobille ilgili olan TOGG iyi bir çalışmanın içinde. Başında da çok değerli bir arkadaşımız var sağ olsun. Biz de destek veriyoruz. Şu anda özellikle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, orası da Bakanlığımıza bağlı bir kurum, onun 16'ncı katında mühendisler grubu start veriyorlar, yeni başladılar."

"Şu anda onların bizden talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım."

Açıklamalardan da gördüğümüz üzere ihtimaller Bilecik ve Bursa olarak ikiye indirilmiş durumda. Ancak henüz fabrikanın yeri konusunda dahi çeşitli tartışmalar sürüyorken, 2020 hedefinin tutturulması şu an için biraz güç görünüyor.