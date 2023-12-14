YouTube, televizyon uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Artık televizyonundan YouTube videosu izleyenler daha az reklamla karşılaşacak. Ancak reklamların süresi daha uzun olacak.

Dünyanın en büyük online video izleme platformu YouTube, televizyonlar üzerinden de çok yaygın olarak kullanılıyordu. Google bünyesindeki şirket, bugün tam da bu şekilde YouTube videosu izleyenleri ilgilendirecek bir açıklama yaptı.

Destek sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre YouTube’un televizyon uygulamasında artık daha az reklam gösterilecek. Bu yeniliği televizyonunda görmüş olabilirsiniz çünkü eylül ayından beri belli kullanıcılarda test ediliyordu. Platform, şimdi herkes için kullanıma sunmaya başladı.

Reklamların sayısı azalsa da süreleri uzayacak

Ancak hemen havalara uçmamak gerekiyor. TV uygulamasındaki reklamların sayıları azalsa da süreleri uzayacak. Yani izlediğiniz reklamlar daha uzun süreli olacak ve geçmek için daha fazla beklemeniz gerekecek. Yine de bu değişikliğin, bir şey izlerken sık sık reklam görmekten daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Bu durum, özellikle uzun videolar izlerken sinir bozucu olabiliyordu.

Her zamanki gibi sağ alt kısımdan reklamı ne zaman geçebileceğinizi görmek mümkün olacak. Yukarıdaki GIF’ten daha uzun süreli reklamların bir örneğine ulaşabilirsiniz. Bu örneğe baktığımızda reklamın 45 saniyede geçildiğini görüyoruz.

YouTube reklamlar konusunda hamlelerini sıklaştırmaya devam ediyor. Daha önceden TV uygulamasına geçilemeyen 30 saniyelik reklamlar getirmişti. Yakın zamanda ise tüm uygulamalarında reklam engelleyicileri kısıtlayan bir özelliği kullanıma sunmuştu.