Ünlü YouTube fenomeni Casey Neistat, "Super 73" isimli bir elektrik motorlu motosiklet üreticisiyle ortak bir proje yaptı. Özel bir motosiklet tasarımının oluşturulduğu bu projeye "Cyberbike" ismi verildi.

Tesla, son dönemlerin en popüler şirketlerinden bir tanesi. Ürettiği elektrik motorlu ve otonom sistemli araçlarla tüketicileri cezbetmeyi başaran şirket, otomotiv sektörüne getirdiği yeniliklerle de pek çok otomobil üreticisinin örnek aldığı şirketlerden bir tanesi haline geldi.

Şimdi sizlere, YouTube fenomeni olan Casey Neistat tarafından ortaya çıkarılan bir motosikletten bahsedeceğiz. Neistat, özel motosikletinde Tesla'dan esinlenmiş. Zaten motosikletin genel yapısını ilk gördüğünüz anda, bu motosikletin adının "Cyberbike" olması gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Çünkü Neistat'ın özel motosikletinin Tesla'nın ilk pick-upı olarak karşımıza çıkan Cybertruck'a bir hayli benzediğini söyleyebiliriz.

YouTuber tarafından oluşturulan Cyberbike

YouTuber'ın özel motosikleti, bir elektrik motoruna sahip. Motosikletin tasarımı ve donanımsal yapısı, "Super 73" olarak isimlendirilen bir şirkete ait. Elektrik motoruna sahip farklı motosiklet modellerine de sahip olan şirket, görünen o ki kendi motosikletinin de reklamını yapmak istemiş ve ortaya da böyle bir ürün çıkmış.

Neistat, özel motosikletiyle yollara da düştü. Yaşanan anları da bir video çekerek takipçilerine aktaran YouTuber, insanların motosikleti gördüklerinde nasıl çılgınca tavırlar sergilediğini gözler önüne seriyor. 5 dakikalık videoda insanların, bu "Cyberbike"a nasıl 'hayran' oldukları açıkça görülebiliyor.

Cyberbike için yayınlanan video

Tesla kurucu ve CEO'su Elon Musk, sosyal medyada özellikle de Twitter'da fazlasıyla aktif bir isim. Hatta geçtiğimiz günlerde başka bir YouTuber, sahip olduğu Tesla Model X'in elektrik motorundaki güçten yararlanarak ciddi anlamda uçmuş, yaşanan anları gören Elon Musk ise "!" koyarak uyarıda bulunmuştu. Dolayısıyla Musk'ın, bu "Cyberbike" için de kısa bir süre sonra açıklama yapması bekleniyor.