Yüzüklerin Efendisi evrenini geri döndüren Rings of Power (Güç Yüzükleri) dizisinin ikinci sezon çekimleri Birleşik Krallık'ta başladı. Dizi, yeni sezonda Yüzüklerin Efendisi filmlerinin de çekildiği Yeni Zelanda'ya veda ediyor.

Sinema dünyasının başyapıtlarından Yüzüklerin Efendisi serisi, günümüzde “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” dizisiyle mirasını sürdürüyor. Amazon’un yapımcılığını üstlendiği ve Prime Video’da yayımlanan dizi, pek çok izleyenin beğenisini toplamayı başardı.

Dizinin ikinci sezonu halihazırda doğrulanmışken, bugün önemli bir haber geldi. İlk sezonu orijinal filmleriyle aynı şekilde Yeni Zelanda’da çekilmişken, ikinci sezon çekimlerinin Birleşik Krallık’ta başladığı duyuruldu. Çekimler, Yeni Zelanda’dan Londra’ya çekildi.

Peki Yüzüklerin Efendisi neden ana vatanından ayrıldı?

The Hollywood Reporter’a göre Amazon’un Yeni Zelanda’dan Birleşik Krallık’a geçişi, tamamen ekonomik nedenlere dayanıyor. Amazon, Birleşik Krallık’ta maliyetleri düşürebiliyor. Bununla birlikte Amazon bünyesindeki Bray Studios’un Londra’da birden fazla diziye hizmet edecek bir merkez yaptığı biliniyor.

Güç Yüzükleri’nin ilk sezonu Amazon’a yarım milyar dolara patlamıştı. Öte yandan Amazon, yaptığı bu devasa yatırımın karşılığını misliyle almayı başardı. Dizi, dünya çapında 1,25 milyar dakika izlenme almayı başardı. Rakibi House of Dragon’da ise bu süre 781 milyon dakikaydı.

House of Dragon demişken, Rings of Power mı yoksa House of Dragon mu?