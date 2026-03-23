Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

16-22 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prens dizisi yeniden zirveye otururken filmlerde Oscar'lara damgasını vuran Sinners (Günahkârlar) en üstte yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Günahkârlar - HBO Max & TV+
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  3. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
  4. Yıkım Ekibi - Prime Video
  5. Katil Makine - Netflix
  6. Aquaman ve Kayıp Krallık - TV+
  7. F1 Filmi - TV+
  8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  9. Silahlar - HBO Max & TV+
  10. Peaky Blinders: Ölümsüz Adam - Netflix

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Prens - HBO Max & TV+
  2. Masumiyet Müzesi - Netflix
  3. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  4. Reacher - Prime Video
  5. From - TV+ & TOD
  6. Invincible - Prime Video
  7. The Madison - TV+
  8. The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
  9. Jujutsu Kaisen - TOD
  10. Game of Thrones - HBO Max & TV+
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com