Geçtiğimiz Nisan ayında Ticaret Bakanlığının ihaleye açtığı ama çok geçmeden geri kaldırdığı ikonik otomobil 1993 Toyota Supra yeniden ihaleye açıldı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük ya da diğer başka sebeplerle el koyduğu otomobilleri internet üzerinden e-ihale usulüyle satmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında e-ihale usulüyle satışa çıkarılan 1993 model Toyota Supra çok geçmeden ihaleden kaldırılmış olsa da bugün tekrar ihaleye açıldı.

Satılık otomobiller arasına sık sık yenilerini ekleyen bakanlık, binek otomobil ve ticari araçları, piyasa değerinin çok daha altından ihaleye veriyor. Birçoğu kelepir fiyattan yedek parça için değerlendiriliyor olsa da 1993 model Toyota Supra bir anda dikkatleri üzerine çekmişti.

1993 Toyota Supra, 450.000 TL'ye ihaleye açıldı

Gerçek anlamda ikonik bir otomobil olan 1993 model Toyota Supra'nın ihale başlangıç fiyatı daha önceki kaldırılan ihalede olduğu gibi 450.000 TL olarak belirtilmiş. Fiyat çok cazip geliyor olabilir ama aracın içerisinde motoru bulunmuyor.

Eğer teklif vermek istiyorsanız şu andan itibaren buradaki ihale sayfasına giderek teklif verebilirsiniz. İhalenin ne kadar süreceğine dair bir bilgi ise şimdilik mevcut değil.

İhaleye katılmak için ne yapmak gerekiyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan e-ihalelere bakanlığın ilgili internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. İhalelere katılabilmek için portala üye olmak ve gerekli koşulları sağlamak gerekiyor. Bu koşulların sağlanması halinde ihalelere katılabiliyor ve mevcut satışta bulunan otomobillere teklif yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı, beğenip satın almak istediğiniz bir otomobilin ekspertiz raporunu inceleme veya aracı yerinde görme imkânı da sağlıyor.