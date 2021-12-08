20 Yıllık TOFAŞ Şahin 165 Bin TL'ye Satışa Çıkarıldı

Gaziantep'ten bir oto galerici, 2021 model Tofaş Şahin için 165 bin TL fiyat biçti. Aracın hiçbir kusurunun bulunmadığını belirten galerici, aracın artık bir 'antika' olduğunu belirtti.

Gaziantep’te bulunan bir oto galericinin sattığı 2001 model Tofaş marka araba, fiyatıyla otomobil marklarının daha genç modellerine meydan okuyor. Otomobilin ilk sahibinin araca 'bebeği gibi bakması sebebiyle' üzerinde tek bir çizik bile bulunmayan araç için oto galerici Murat Deniz, ‘hastasını’ aradıklarını belirtiyor.

Fabrikadan çıkarken yapıştırılan etiketlerin dahi hala üzerinde durduğu 20 yaşındaki yeniden farksız araca, satılığa çıktığı günden beri teklif yağıyor. En son 130 bin TL teklif yapılan araç için Deniz ise 165 bin TL istiyor.

"Bu araba artık antika değerinde"

Uzun bir süredir bu tarz bir araba arayışında olduğunu söyleyen Deniz, Osmaniye’den yaşlı bir amcanın koymuş olduğu ilanı görür görmez hiç vakit kaybetmeden ilanın sahibini arayıp konuşmuş. Bunun ardından aracı görmek için Osmaniye’ye giden Deniz, sonrasında olanları “Araçta nokta çizik, hata hiçbir şey yok. Tam istediğim gibi bulunca satın alıp getirdik. Arabanın ilk sahibi arabayı hep kapalı garajda saklamış. Zaten kilometresi de belli. Hiçbir iz yok. Boyası bile tertemiz duruyor. Amca arabaya gözü gibi bakmış. Hep kapalı garajdaymış. Ben bir yıldan beridir böyle bir arabayı arıyordum. Arabanın ilanına internette şans eseri denk geldik. Direkt gidip satın aldık” şeklinde anlatıyor.

Arabayı ilk gördüklerinde kendisinin de oldukça şaşırdığını belirten Deniz, “Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. 2001 model 20 yıllık bir araba. Fiyat olarak 165 bin lira istiyoruz. İnsanlar istediğimiz fiyatı duyunca şaşırıyor ama bu arabanın değeri budur. Arabayı kaç yıl saklamışlar. Baktığınızda arabanın sıfırdan bir farkı yok. Araçta çizik yok. Bu araba artık antika değerindedir.” ifadelerini kullanıyor.

Bunlara ek olarak arabanın seveninin de çok olduğunun altını çizen Deniz, “Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez. Eşi benzeri yok. Aracın fabrika çıkışında üzerine vurulan etiketler bile hala duruyor. Biz de bu arabayı seven birine satmak istiyoruz. Alan kişi de gözü gibi bakmalı” diye de belirtiyor.