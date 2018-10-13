2018 Yılının Şimdiye Kadar En Çok Beğenilen Filmleri

Şu an için sizlere, 2018 yılına ait en beğenilen filmlerin bir listesini sunuyoruz. Süper kahramanlar, ayılar, dram ve macera. Her kitleye ve kesime yönelik bir liste olduğunu söylemek mümkün.
Ayı Paddington 2
IMDb : 7,9 / 10
Tür : Fantastik / Macera
Süre : 1 Saat 44 Dakika
Paddington 2, her ne kadar İngiltere'de 2017 yılında vizyona girse de, pek çok ülkede vizyona girmesi 2018 yılında olduğundan bu listeye girmeye hak kazandı. Bu listede vizyon tarihi olarak 2017'i göreceğiniz pek çok film olacak ama hepsinin geneli bu bahsettiğimiz durumda olduğu gibi. Filmin konusu, teyzesinin 100. yaşı için hediye almaya karar verip çalışması ile başlar. Nihayet hediyeyi alır, ancak bu hediye çalınır. Ayı Paddington, şimdi bu hediyeyi çalanların arkasına düşecektir.
Black Panther
IMDb : 7,4 / 10
Tür : Fantastik / Bilim Kurgu
Süre : 2 Saat 15 Dakika
T'Challa babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olmuştur. Ancak eski bir düşman ortaya çıkar ve ihanet ile tehlike karşısında kalan T'Challa düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak zorundadır.
Stalin'in Ölümü
IMDb : 7,2 / 10
Tür : Dram / Komedi - Drama
Süre : 1 Saat 47 Dakika
Fransız bir çizgi romandan uyarlanan filmde, Joseph Stalin'in son günleri ve ölümünün ardından yaşanan olaylar konu ediliyor.
First Reformed
IMDb : 7,1 / 10
Tür : Dram / Gerilim
Süre : 1 Saat 53 Dakika
Oğlunun ölümü ile dağılan eski bir asker, papaz Mary ile arkadaş olur. Film ilerledikçe konular derinleşir ve kilisenin şüpheli ve etik olmayan işlemleri incelenmeye başlanır.
Won’t You Be My Neighbor?
IMDb : 8,5 / 10
Tür : Belgesel
Süre : 1 Saat 34 Dakika
“Mr. Roger’s Neighborhood” ile tanınan Rogers, bu programda televizyon programcılığına yeni bir soluk getirir. Bu filmde, eski televizyon programına ait arşiv görüntüleri, röportajlar ve Rogers'ın hayatına dair bilinmeyen detaylar anlatılıyor.
INCREDIBLES 2
IMDb : 8 / 10
Tür : Bilim Kurgu / Aksiyon
Süre : 2 Saat 5 Dakika
Incredibles 2, süper güçlere sahip olan bir ailenin atıldığı maceraları konu ediyor.
SORRY TO BOTHER YOU
IMDb : 7,3 / 10
Tür : Fantastik / Bilim Kurgu
Süre : 1 Saat 51 Dakika
Pazarlamacı olan Green, kendisini başarıya ulaştıracak bir anahtar bulur. Fakat bu anahtar onu bambaşka yerlere sürükleyecektir.
EIGHTH GRADE
IMDb : 7,8 / 10
Tür : Dram / Komedi
Süre : 1 Saat 34 Dakika
MISSION: IMPOSSIBLE — FALLOUT
IMDb : 8 / 10
Tür : Gerilim / Aksiyon
Süre : 2 Saat 28 Dakika
BLACKKKLANSMAN
IMDb : 7,8 / 10
Tür : Dram / Suç
Süre : 2 Saat 16 Dakika
THE SISTERS BROTHERS
IMDb : 7,2 / 10
Tür : Dram / Suç
Süre : 2 Saat 1 Dakika
THE OLD MAN & THE GUN
IMDb : 7,4 / 10
Tür : Suç / Komedi
Süre : 1 Saat 33 Dakika
MANDY
IMDb : 6,8 / 10
Tür : Gerilim / Gizem
Süre : 2 Saat 1 Dakika