2018 Yılının Şimdiye Kadar En Çok Beğenilen Filmleri

Bu sene vizyona, geçen seneye göre daha fazla sayıda kaliteli film çıktı. Birini izlerken, diğerini görmemiş ya da unutmuş olabilirsiniz. Webtekno olarak, sizler için bu sene vizyona çıkmış ve kesinlikle izlemelisiniz dediğimiz filmleri derledik.

Şu an için sizlere, 2018 yılına ait en beğenilen filmlerin bir listesini sunuyoruz. Süper kahramanlar, ayılar, dram ve macera. Her kitleye ve kesime yönelik bir liste olduğunu söylemek mümkün.

Ayı Paddington 2

IMDb : 7,9 / 10

Tür : Fantastik / Macera

Süre : 1 Saat 44 Dakika

Paddington 2, her ne kadar İngiltere'de 2017 yılında vizyona girse de, pek çok ülkede vizyona girmesi 2018 yılında olduğundan bu listeye girmeye hak kazandı. Bu listede vizyon tarihi olarak 2017'i göreceğiniz pek çok film olacak ama hepsinin geneli bu bahsettiğimiz durumda olduğu gibi. Filmin konusu, teyzesinin 100. yaşı için hediye almaya karar verip çalışması ile başlar. Nihayet hediyeyi alır, ancak bu hediye çalınır. Ayı Paddington, şimdi bu hediyeyi çalanların arkasına düşecektir.

Black Panther

IMDb : 7,4 / 10

Tür : Fantastik / Bilim Kurgu

Süre : 2 Saat 15 Dakika

T'Challa babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olmuştur. Ancak eski bir düşman ortaya çıkar ve ihanet ile tehlike karşısında kalan T'Challa düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak zorundadır.

Stalin'in Ölümü

IMDb : 7,2 / 10

Tür : Dram / Komedi - Drama

Süre : 1 Saat 47 Dakika

Fransız bir çizgi romandan uyarlanan filmde, Joseph Stalin'in son günleri ve ölümünün ardından yaşanan olaylar konu ediliyor.

First Reformed

IMDb : 7,1 / 10

Tür : Dram / Gerilim

Süre : 1 Saat 53 Dakika

Oğlunun ölümü ile dağılan eski bir asker, papaz Mary ile arkadaş olur. Film ilerledikçe konular derinleşir ve kilisenin şüpheli ve etik olmayan işlemleri incelenmeye başlanır.

Won’t You Be My Neighbor?

IMDb : 8,5 / 10

Tür : Belgesel

Süre : 1 Saat 34 Dakika

“Mr. Roger’s Neighborhood” ile tanınan Rogers, bu programda televizyon programcılığına yeni bir soluk getirir. Bu filmde, eski televizyon programına ait arşiv görüntüleri, röportajlar ve Rogers'ın hayatına dair bilinmeyen detaylar anlatılıyor.

INCREDIBLES 2

IMDb : 8 / 10

Tür : Bilim Kurgu / Aksiyon

Süre : 2 Saat 5 Dakika

Incredibles 2, süper güçlere sahip olan bir ailenin atıldığı maceraları konu ediyor.

SORRY TO BOTHER YOU

IMDb : 7,3 / 10

Tür : Fantastik / Bilim Kurgu

Süre : 1 Saat 51 Dakika

Pazarlamacı olan Green, kendisini başarıya ulaştıracak bir anahtar bulur. Fakat bu anahtar onu bambaşka yerlere sürükleyecektir.

EIGHTH GRADE

IMDb : 7,8 / 10

Tür : Dram / Komedi

Süre : 1 Saat 34 Dakika

MISSION: IMPOSSIBLE — FALLOUT

IMDb : 8 / 10

Tür : Gerilim / Aksiyon

Süre : 2 Saat 28 Dakika

BLACKKKLANSMAN

IMDb : 7,8 / 10

Tür : Dram / Suç

Süre : 2 Saat 16 Dakika

THE SISTERS BROTHERS

IMDb : 7,2 / 10

Tür : Dram / Suç

Süre : 2 Saat 1 Dakika

THE OLD MAN & THE GUN

IMDb : 7,4 / 10

Tür : Suç / Komedi

Süre : 1 Saat 33 Dakika

MANDY

IMDb : 6,8 / 10

Tür : Gerilim / Gizem

Süre : 2 Saat 1 Dakika