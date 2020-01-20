2019 Yılının Son Çeyreğinde En Çok Satan iPhone Modelleri

Teknoloji devi Apple'ın 2019 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdiği iPhone satışlarının oranları açıklandı. Akıllı telefon kullanıcıları, genellikle fiyat etiketi düşük ürünlere yönelirken iPhone 11, liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.

2019 yılının eylül ayında raflardaki yerini alan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ABD’de satılan iPhone cihazlarının %69’luk kısmını oluşturdu. CIRP tarafından yayınlanan son veriler, iPhone 11 modelinin iki cihaz arasında daha popüler olduğuna işaret ediyor. Toplam iPhone satışlarının %39’luk bir kısmına sahip olan iPhone 11’in iPhone 11 Pro'ya göre kısmen daha az cep yakan fiyat etiketi, satış rakamlarını etkilemiş olabilir.

Akıllı telefon kullanıcılarının bir diğer tercihi de yine kısmen düşük bir fiyat etiketine sahip olan 599 dolarlık iPhone XR cihazı oldu. Apple’ın iPhone 11 akıllı telefonu iPhone XR’dan daha ucuz bir fiyata sahip. Bu nedenle şirketin iPhone başına elde ettiği gelirde 30 dolarlık düşüş olması da normal karşılanabilir. CIRP tarafından yayınlanan veriler arasında, akıllı telefon kullanıcılarının genellikle depolama alanı düşük iPhone cihazlarına yöneldiği ve yüksek kapasiteli seçenekler için ekstra para harcamaktansa 64 GB’lık modelleri tercih ettiği bilgisi de yer alıyor.

2019 yılının son çeyreğinde satılan iPhone modellerinin oranları:

Apple, yaptığı satışların geneliyle ilgili resmi verileri 28 Ocak tarihinde paylaşacak. Apple’ın paylaştığı verilerin oldukça ilgi çekici olacağı söylenebilir çünkü şirket, iPhone satışlarına dair herhangi bir detay sunmayı kesmiş durumda. Bu nedenle CIRP gibi analiz merkezleri, şirketin iPhone akıllı telefonlar üzerinden elde ettiği gelirleri hesaplamak için yeniden işe koyulacak gibi görünüyor.

Apple’ın geçmişte satışlarından elde ettiği başarıyı göz önünde bulunduracak olursak şirketin daha çok Apple TV+, Apple News ve Apple Arcade gibi hizmetlerine yoğunlaşacağı öngörülebilir.