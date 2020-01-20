Apple'dan iPhone 11'in Slofie Özelliği İçin İki Yeni Video

iPhone 11'le birlikte hayatımıza giren "Slofie" ile ilgili iki yeni tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan videolar, kış mevsiminin tüm soğukluğunu içinizde hissettirirken, Slofie'nin neler sunabileceğini de açıkça gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone 11 serisi, "Slofie" isimli bir özellikle birlikte geldi. Bu terim, daha öncelerden kullanılan bir şey değildi ve aslında, birkaç kelimenin birleşiminden oluşuyordu. Apple, "slow motion" (ağır çekim) ile "selfie" (özçekim) kelimelerini birleştirerek ortaya böyle bir terim çıkardı.

Apple, iPhone 11'in tanıtımı sırasında bu özelliğe derin bir vurgu yaptı. Şirkete göre Slofie, benzersiz bir özellikti ve kullanıcılara, bugüne kadar yaşamadıkları bir deneyim sunuyordu. Ayrıca şirket hem iPhone 11 serisinin lansmanı sırasında hem de daha sonrasında yaptığı tanıtımlarda hep farklı ortamlarda bu özelliğin nasıl kullanılacağına değiniyordu. Şirket şimdi, Slofie için iki yeni tanıtım videosu yayınladı.

Apple'ın yeni tanıtım videoları, kuzey yarım kürede yaşanan kış mevsimiyle doğrudan bağıntılı. Bu yüzden videoyu izlerken kar ve soğuk, iliklerinize kadar işliyor. Ancak söz konusu tanıtım videoları, Slofie'nin neler sunabileceğini de açıkça gözler önüne seriyor. Şirket, diğer tanıtım videoları ve reklamlarında olduğu gibi bu kez de iyi bir iş çıkarmış durumda.

Apple'ın Slofie için hazırladığı tanıtım videoları

Slofie özelliği, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun ön kamerasıyla saniyede 120 kare ağır çekim video çekilmesi anlamına geliyor. Ancak şirket, iOS işletim sisteminin hiçbir yerinde Slofie kelimesini kullanmıyor. Yani Apple'ın bu etkileyici özelliğinin ismi, sadece pazarlama terimi olarak karşımıza çıkıyor.