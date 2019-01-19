2019 Yılına Sağlam Gelen Samsung’un Yeni Tableti Geekbench Testinde Yakalandı

1 dk okuma süresi
9
1
1
1
0
Samsung'un yeni tableti SM-T515 Geekbench testlerinde görüntülendi.

Samsung’un amiral gemisi serisi Galaxy S10’un yanı sıra Galaxy M serisi ve Galaxy A 2019 serisiyle bu yıla çok sağlam bir şekilde geliyor ancak Samsung durmayı planlamıyor. Galaxy tableti üzerinde çalışan Samsung, önümüzdeki ayın başlarında yeni tabletini duyurabilir. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da Sammobile 2018 yılında Koreli teknoloji devinin yeni Android tabletler üzerinde çalıştığını ve 2019 MWC’de tanıtılacağını söylemişti.
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S10’un Sızdırılan Tanıtım Filminde Yeni Özellikler Ortaya Çıktı

Şimdiyse Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) sayılı günler kaldı ve yeni bir tablet Geekbench’in veri tabanında görüntülendi. SM-T515, tek çekirdek skorunda 1283 puan alırken çoklu çekirdek skorunda 4017 puan aldı.

Bünyesinde Exynos 7885 yonga setini barındıran tablet, son dönemde çıkan cihazların aksine yalnızca 2 GB RAM’e sahip. Cihazın kutudan Android 9 Pie sürümü ile çıkacağı düşünülüyor.

Şu an için tablet hakkındaki bilgilerimiz bunlarla sınırlı olsa da kongre yaklaştıkça gelişmeleri sizlere aktaracağız.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/01/18/samsung-sm-t515-tablet-with-exynos-7885-takes-the-geekbench-test/
Etiketler: samsung, tablet, galaxy
9
1
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
9
1
1
1
0