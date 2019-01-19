Samsung'un yeni tableti SM-T515 Geekbench testlerinde görüntülendi.

Samsung’un amiral gemisi serisi Galaxy S10’un yanı sıra Galaxy M serisi ve Galaxy A 2019 serisiyle bu yıla çok sağlam bir şekilde geliyor ancak Samsung durmayı planlamıyor. Galaxy tableti üzerinde çalışan Samsung, önümüzdeki ayın başlarında yeni tabletini duyurabilir. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da Sammobile 2018 yılında Koreli teknoloji devinin yeni Android tabletler üzerinde çalıştığını ve 2019 MWC’de tanıtılacağını söylemişti.

Şimdiyse Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) sayılı günler kaldı ve yeni bir tablet Geekbench’in veri tabanında görüntülendi. SM-T515, tek çekirdek skorunda 1283 puan alırken çoklu çekirdek skorunda 4017 puan aldı.

Bünyesinde Exynos 7885 yonga setini barındıran tablet, son dönemde çıkan cihazların aksine yalnızca 2 GB RAM’e sahip. Cihazın kutudan Android 9 Pie sürümü ile çıkacağı düşünülüyor.

Şu an için tablet hakkındaki bilgilerimiz bunlarla sınırlı olsa da kongre yaklaştıkça gelişmeleri sizlere aktaracağız.