Yeni yılın gelmesi ile birlikte, oyun severleri dolu dolu bir açılış bekliyor olacak. İşte 2019 senesinde piyasaya sürülecek olan oyunların listesi.

Yeni yıl oyun tutkunları için, heyecanlı bir bekleyişe sebep olacak şekilde geliyor. 2019 senesi boyunca bir çok oyun piyasaya sürülecek. İşte yeni sene içerisinde piyasaya sürülecek olan oyunların listesi, hep birlikte göz atalım:

SUPER MARIO BROS. U DELUXE (OCAK)

Bir zamanların efsane atari oyunu Super Mario'nun farklı konsollar için üretilen yeni versiyonu hem hayranlarıyla hem de yeni nesille buluşacak.

RESIDENT EVIL 2 (PS4, XBOX ONE, PC) (OCAK)

Gelmiş geçmiş en beğenilen korku oyunlarından biri olan Resident Evil, çok daha etkileyici efektler ve farklı kamera açılarıyla sevenleriyle buluşacak.

KINGDOM HEARTS III (PS4, XBOX ONE) (OCAK)

Kingdom Hearts II oyununun çıkmasından yıllar sonra, beklenen oyun bu sene hayranlarıyla buluşacak. Geçen süre içerisinde bir çok farklı versiyonu yayınlanan oyunda, hayranlardan beklenen olumlu tepkiler alınamamıştı. Bu seneki versiyonda ise Goofy ve Donald Duck gibi Disney karakterlerinin yanı sıra, Frozen animasyonunun baş karakteri Elsa da yer alacak.

CRACKDOWN 3 (XBOX ONE, PC) (ŞUBAT)

Piyasaya çok daha erken sürülmesi beklenen fakat birkaç kez ertelenme yaşayan oyun, Şubat ayında sevenleriyle buluşacak. Oyunun multiplayer özelliği sayesinde, neredeyse her şey havaya uçurulabilecek. Aksiyon ve bol patlama severler, Crackdown 3 için hazır olmalılar.

JUMP FORCE’ (PS4, XBOX ONE, PC) (ŞUBAT)

Hiç Goku, Blackbeard, Kenshiro, ve Yugi Moto gibi karakterlerin birlikte dövüşselerdi nasıl olacağını merak ettiniz mi? Eğer yanıtınız evet ise bu oyun tam size göre.

ANTHEM’ (PS4, XBOX ONE, PC) (ŞUBAT)

Geçmiş oyunlardaki hatalarında ders çıkaran oyun geliştiricisi BioWare, bu oyunla çok iddialı şekilde geri döneceklerini söylüyor. Star Wars sevenlerin de dikkate alması gereken bir oyun olduğunun, özellikle altı çiziliyor.

METRO EXODUS (PS4, XBOX ONE, PC) (ŞUBAT)

Macera Rusya'nın geniş çaplı metro haritasından, yüzeye çıkıyor. Hayatta kalabilmek için yaşamsal malzemelerinizi çok iyi şekilde kullanmayı becerebilmeniz gerekiyor.

DEVIL MAY CRY 5 (PS4, XBOX ONE, PC) (MART)

Oyunda eski karakterlere ek olarak yeni kişiler katılıyor. Karakter, şeytanları cehenneme geri gönderecek yeni bir dövüş stiline sahip olarak ekibe katılıyor.

TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 (PS4, XBOX ONE, PC)(MART)

Şehirlerin yok olduğu, hükümetlerin dağıldığı, gangsterlerin sokaklarda terör estirdiği bir dünyada, sivilleri koruyup düzeni sağlamak sizin elinizde olacak.

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE’ (PS4, XBOX ONE, PC) (MART)

DAYS GONE (PS4) (NİSAN)

SHENMUE III (PS4, PC) (AĞUSTOS)

Yukarıda net tarihleri belli olan oyunların yanı sıra, bir de tam olarak ne zaman piyasaya sürülecekleri belli olmayan oyunlar mevcut. Şimdi de onlara göz atalım:

STAR WARS: JEDI FALLEN ORDER

SKULL & BONES’ (PS4, XBOX ONE, PC)

RAGE 2 (PS4, XBOX ONE, PC)

POKÉMON RPG

CONTROL (PS4, XBOX ONE, PC)

PSYCHONAUTS 2 (PS4, XBOX ONE, PC, MAC, LINUX)

Görünüşe göre 2019 senesi oyun severler için tam anlamıyla dolu dolu macera ve eğlencenin yılı olacak. Yeni çıkacak oyunlar, yaratıcıları tarafından güncellendikçe, bizler de listemizi yenileyerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.