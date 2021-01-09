2020'de Türkiye SUV Pazarının Lideri Peugeot Oldu

Peugeot Türkiye, Aralık 2020'de toplamda 4 bin 224 adet SUV araç satışı gerçekleştirirken bu segmentte de ülkemizde pazarın lideri olmayı başardı.

Otomotiv sektörünün en parlak segmentlerinden biri SUV olarak bilinen crossover grubu. Bu segmentte rekabet eden çok sayıda firma, Türkiye pazarında da lider olmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

Peugeot Türkiye'den gelen haberlere göre firma 2020 yılını toplam SUV satışında lider olarak tamamladı. Firmanın Aralık 2020 döneminde sattığı araç sayısı ise 4 bin 224 olarak açıklandı. Yani her gün ortalama 135 adetten fazla Peugeot SUV satıldı.

Toplam satışta lider

Peugeot Türkiye'nin verdiği rakamlara göre Fransız firma Türkiye'de geçtiğimiz yılın Ocak ayından Aralık ayının sonuna kadar geçen sürede toplamda tam 25 bin 960 adet SUV araç satışı gerçekleştirmeyi başardı. Böylece pandeminin etkilerine rağmen iyi bir satış rakamı yakalamayı başardılar.

Toplam pazarda ise Peugeot Türkiye'nin pazar payı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Markalar sıralamasında bu oranları elde eden firmanın toplam satışı ise 43 bin 674 adet otomobil oldu. Firmanın yakaladığı satış rakamlarında kampanyalar da etkili oldu.

Ocak 2021'de de Aralık 2020'deki fırsatları devam ettiren Fransız firma, yüzde 0 faiz seçeneği ve sınırlı sayıda otomobilde geçerli 229 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla cazip bir alternatif olmaya devam ediyor.

Peugeot'un ülkemizde 3 farklı SUV modeli var

Peugeot'un Türkiye'de satışa sunduğu 3 farklı SUV modeli bulunuyor. Bu modeller ise Peugeot SUV 2008, Peugeot SUV 3008 ve Peugeot SUV 5008 olarak listeleniyor. Araçların 3'ü de aynı segmentte olmalarına rağmen farklı özelliklere sahip.

Yeni 2008, yarı otonom sürüş teknolojisi ve 3D i-Cockpit gibi özellikleriyle daha dinamik ve enerjik bir model olarak gözüküyor. 2017 yılında yılın otomobili seçilen 3008 ise yeni bir gövde modeline sahip. 5008 ise 7 kişilik yapısıyla geniş aileleri kendine çekmeyi başarıyor.