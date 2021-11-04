Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekim 2021 aylık ve Ocak-Ekim 2021 aralığında en çok tercih edilen otomobil markalarının hangileri olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, 2021 yılında en çok Fiat'ı tercih etti. İşte detaylar...

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) ekim ayına ilişkin açıkladığı veriler, geçtiğimiz ayın en çok satan otomobil markalarının hangileri olduğunu gözler önüne serdi. Total satış bazında geçen yılın aynı dönemine göre ciddi düşüş yaşanıyor olsa da otomobil satın alan vatandaşların bir numaralı tercihi hem aylık hem de yıllık bazda değişmemiş gibi görünüyor.

ODD'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'de en çok satın alınan araçlar, Fiat'a ait modeller olarak karşımıza çıktı. Öyle ki Ekim 2021'de satılan Fiat markalı araç sayısı 12 bin 255'ti. Zaman aralığını Ocak-Ekim 2021'e çıkardığımızda ise toplamda 101 bin 336 adet Fiat markalı aracın satıldığını görüyoruz...

İşte Ekim 2021'de en çok tercih edilen 10 marka

Fiat: 12.255 adet satış

12.255 adet satış Ford: 6.643 adet satış

6.643 adet satış Renault: 5.191 adet satış

5.191 adet satış Peugeot: 4.707 adet satış

4.707 adet satış Volkswagen: 4.439 adet satış

4.439 adet satış Hyundai: 3.610 adet satış

3.610 adet satış Citroen: 3.150 adet satış

3.150 adet satış Toyota: 2.413 adet satış

2.413 adet satış Honda: 2.244 adet satış

2.244 adet satış Dacia: 1.970 adet satış

Ocak-Ekim 2021 aralığında en çok tercih edilen 10 marka ise şöyle

Fiat: 101.336 adet satış

101.336 adet satış Renault: 62.428 adet satış

62.428 adet satış Volkswagen: 61.306 adet satış

61.306 adet satış Ford: 56.150 adet satış

56.150 adet satış Toyota: 41.297 adet satış

41.297 adet satış Hyundai: 32.659 adet satış

32.659 adet satış Dacia: 31.598 adet satış

31.598 adet satış Peugeot: 30.911 adet satış

30.911 adet satış Honda: 23.066 adet satış

23.066 adet satış Skoda: 22.390 adet satış

2021'de en çok benzinli araç tercih edildi

2021 yılında satılan araçları motor tiplerine göre analiz eden ODD, dikkat çeken verilere ulaştı. Öyle ki vatandaşlar artık dizel araç tercih etmiyorlar. Zira Ocak-Ekim 2021 aralığında satışı gerçekleştirilen tüm araçların yüzde 65,7'si benzinli motora sahipti. Bu motor tipini yüzde 20,4 ile dizel, yüzde 8,6 ile hibrit, yüzde 4,8 ile otogaz ve yüzde 0,4 ile de elektrik motorlu araçlar takip etti.

Manuel vites arabalar tarih mi oluyor?

ODD'nin verilerinde yer alan önemli hususlardan bir tanesi de şanzıman tipiyle ilgili. Öyle ki 2021 yılında satın alınan araçların yüzde 75,3'ü otomatik şanzımana sahipti. Bu durumda, manuel şanzımanlı araçların oranı yüzde 24,7'ye kadar gerilemiş oldu. İstatistikler, manuel vites araçların yavaş yavaş unutulmaya yüz tutacağının açık bir göstergesi. Üstelik, araçların sınıfı büyüdükçe manuel tercihi kalmamış durumda. D, E ve F segment araçlar, artık yalnızca otomatik vitesli olarak karşımıza çıkıyorlar.