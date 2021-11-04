TÜİK'e göre 2022 yılı yeniden değerleme oranı, yüzde 36,2 olarak kayıtlara geçti. Peki bu oran, trafik cezalarına yansıtılırsa ne olur? İşte yeniden değerleme oranına göre 2022 yılı trafik cezası tutarları...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, TÜİK'in ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladığından bahsetmiştik. Bu veriler, 2022 yılı yeniden değerleme oranını da ortaya koymuştu. Yani pasaport harcından trafik cezalarına ve hatta IMEI kaydına kadar her resmi ödeme kalemi, 2022 yılı yeniden değerleme oranına göre hesaplanacaktı.

TÜİK'in ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 36,2 olarak kayıtlara geçti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranla ilgili yeni bir karar almadığı takdirde önümüzdeki yıl tüm resmi ödemeler, yüzde 36,2 oranında zamlı olacak. Bu durum, her gün trafiğe çıkan milyonlarca vatandaşı da doğrudan etkiliyor. Zira 2022 yılına ilişkin trafik cezaları da bu orandan hesaplanacak.

Yeniden değerleme oranına göre trafik cezaları, 2022 yılında ne kadar olacak?

Eğer Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir karar gelmez ve yeniden değerleme oranı trafik cezalarına doğrudan yansıtılırsa; vatandaşların 2022 yılında ödeyecekleri trafik cezaları şu şekilde olacak:

Emniyet kemeri kullanmama cezası: 196 TL

196 TL Hız sınırını yüzde 10-30 aşma cezası: 428 TL

428 TL Hız sınırını yüzde 30-50 aşma cezası: 888 TL

888 TL Hız sınırı yüzde 50’den fazla aşmak: 1.825 TL

1.825 TL Kırmızı ışıkta geçme cezası: 428 TL

428 TL Park yasağına uymamak: 196 TL

196 TL Seyir halinde cep telefonuyla konuşma cezası: 428 TL

428 TL Araçtan bir şey atmak, dökmek: 196 TL

196 TL Alkollü araç kullanma cezası (ilk kez): 1.825 TL

1.825 TL 2.defa alkollü yakalanmak: 2.287 TL

2.287 TL 3. defa alkollü yakalanmak: 3.675 TL

3.675 TL Uyuşturucu madde alarak kullanma cezası: 9.411 TL

9.411 TL Trafikte makas atma cezası: 1.825 TL

1.825 TL Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak: 3.675 TL

3.675 TL Tescil belgesini (ruhsat) bulundurmama cezası: 166 TL

166 TL Plakanın okunmasını engellemek: 750 TL

750 TL Plakasız araç kullanma cezası: 3.901 TL

3.901 TL Sahte plaka takmak: 9.108 TL

9.108 TL Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak: 196 TL

196 TL Muayenesiz araç kullanmanın cezası: 428 TL

428 TL Ehliyetsiz araç kullanmak: 3.675 TL

3.675 TL Ehliyeti olup ancak yanında bulundurmamak: 428 TL

Bu arada, Anayasa'da bu trafik cezaları ile ilgili bir düzenleme var. Öyle ki trafik cezası yemiş bir sürücü, cezayı yediği gün itibarıyla 15 gün içerisinde ödeme yaparsa, ceza tutarına yüzde 25'lik indirim yansıtılıyor. Yani hükümetten farklı bir karar gelmez ve yeniden değerleme oranı trafik cezalarına olduğu gibi yansıtılırsa, vatandaşın bu tutarlardan yüzde 25 indirimli ödeme yapma durumu da var...