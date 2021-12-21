2021 Steam Ödülleri Adayları Açıklandı

Popüler oyun ve oyuncu platformu Steam, 2016 yılından bu yana kullanıcılarının oylarıyla yılın en iyilerini seçiyor. Steam Ödülleri 2021, 22 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında kullanılan oylarla sahiplerini bulacak.
Steam, yarın akşamdan itibaren oy kullanılabilecek 9 farklı kategori ve her kategoride 5 adayın yer aldığı 2021 Ödülleri adaylarını açıkladı. Ödüllerin verileceği kategorilere ve aday oyunlara gelin birlikte bakalım.
Yılın VR Oyunu
- Sniper Elit VR
- Cooking Simulator VR
- Medal Of Honor
- I Expect You To Die 2
- Blair Witch
Aşk ile Devam Ettirilen
- DOTA 2
- Terraria
- Rust
- No Man’s Sky
- Apex Legends
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Valheim
- Back Blood
- Halo Infinite
- It Takes Two
- Crab Game
Üstün Görsel Stil
- Psychonauts 2
- Subnautica: Below Zero
- Little Nightmares 2
- Bright Memory: Infinite
- Forza Horizon 5
En Yenilikçi Oynanış
- Inscryption
- Twelve Minutes
- Moncage
- DEATHLOOP
- Loop Hero
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- World War Z: Aftermath
- NARAKA: BLADEPOINT
- Nioh 2- The Complete Edition
- Age Of Empires IV
- Battlefield 2042
En İyi Oyun Müziği
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- NieR Replicant
- Persona 5 Strikes
- Guilty Gear -Strive-
- Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
- Life is Strange: True Colors
- Cyberpunk 2077
- Resident Evil Village
- Days Gone
- Mass Effect Legendary Edition
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- Unpacking
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Farming Simulator 22
- Townscaper
- Dorfromantik
Siz de yarın akşam 21.00'dan itibaren oy kullanarak 2021’in en iyilerinin seçilmesine katkıda bulunabilirsiniz.