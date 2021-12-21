2021 Steam Ödülleri Adayları Açıklandı

Steam, yeni yılın gelmesine günler kala 2021’in “en”lerini belirlemek için her sene düzenlenen 'Steam Ödülleri'nin adaylarını açıkladı. Steam Ödülleri'nde, kullanıcıların oylarıyla 9 kategoride ödül verilecek.

Popüler oyun ve oyuncu platformu Steam, 2016 yılından bu yana kullanıcılarının oylarıyla yılın en iyilerini seçiyor. Steam Ödülleri 2021, 22 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında kullanılan oylarla sahiplerini bulacak.

Steam, yarın akşamdan itibaren oy kullanılabilecek 9 farklı kategori ve her kategoride 5 adayın yer aldığı 2021 Ödülleri adaylarını açıkladı. Ödüllerin verileceği kategorilere ve aday oyunlara gelin birlikte bakalım.

Yılın VR Oyunu

Sniper Elit VR

Cooking Simulator VR

Medal Of Honor

I Expect You To Die 2

Blair Witch

Aşk ile Devam Ettirilen

DOTA 2

Terraria

Rust

No Man’s Sky

Apex Legends

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Valheim

Back Blood

Halo Infinite

It Takes Two

Crab Game

Üstün Görsel Stil

Psychonauts 2

Subnautica: Below Zero

Little Nightmares 2

Bright Memory: Infinite

Forza Horizon 5

En Yenilikçi Oynanış

Inscryption

Twelve Minutes

Moncage

DEATHLOOP

Loop Hero

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

World War Z: Aftermath

NARAKA: BLADEPOINT

Nioh 2- The Complete Edition

Age Of Empires IV

Battlefield 2042

En İyi Oyun Müziği

Marvel’s Guardians of the Galaxy

NieR Replicant

Persona 5 Strikes

Guilty Gear -Strive-

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

Life is Strange: True Colors

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Days Gone

Mass Effect Legendary Edition

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

Unpacking

Potion Craft: Alchemist Simulator

Farming Simulator 22

Townscaper

Dorfromantik

Siz de yarın akşam 21.00'dan itibaren oy kullanarak 2021’in en iyilerinin seçilmesine katkıda bulunabilirsiniz.