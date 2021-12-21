2021 Steam Ödülleri Adayları Açıklandı

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Yılın En İyi Oyunlarının Seçileceği Steam Ödülleri'nin Adayları Açıklandı: Siz de Oy Verebilirsiniz

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Steam, yeni yılın gelmesine günler kala 2021’in “en”lerini belirlemek için her sene düzenlenen 'Steam Ödülleri'nin adaylarını açıkladı. Steam Ödülleri'nde, kullanıcıların oylarıyla 9 kategoride ödül verilecek.

Popüler oyun ve oyuncu platformu Steam, 2016 yılından bu yana kullanıcılarının oylarıyla yılın en iyilerini seçiyor. Steam Ödülleri 2021, 22 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında kullanılan oylarla sahiplerini bulacak.

Steam, yarın akşamdan itibaren oy kullanılabilecek 9 farklı kategori ve her kategoride 5 adayın yer aldığı 2021 Ödülleri adaylarını açıkladı. Ödüllerin verileceği kategorilere ve aday oyunlara gelin birlikte bakalım.

Yılın VR Oyunu

Steam Ödülleri

  • Sniper Elit VR
  • Cooking Simulator VR
  • Medal Of Honor
  • I Expect You To Die 2
  • Blair Witch
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Aşk ile Devam Ettirilen

Steam Ödülleri

  • DOTA 2
  • Terraria
  • Rust
  • No Man’s Sky
  • Apex Legends

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Steam Ödülleri

  • Valheim
  • Back Blood
  • Halo Infinite
  • It Takes Two
  • Crab Game

Üstün Görsel Stil

Steam Ödülleri

  • Psychonauts 2
  • Subnautica: Below Zero
  • Little Nightmares 2
  • Bright Memory: Infinite
  • Forza Horizon 5

En Yenilikçi Oynanış

Steam Ödülleri

  • Inscryption
  • Twelve Minutes
  • Moncage
  • DEATHLOOP
  • Loop Hero

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

Steam Ödülleri

  • World War Z: Aftermath
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • Nioh 2- The Complete Edition
  • Age Of Empires IV
  • Battlefield 2042

En İyi Oyun Müziği

Steam Ödülleri

  • Marvel’s Guardians of the Galaxy
  • NieR Replicant
  • Persona 5 Strikes
  • Guilty Gear -Strive-
  • Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

Steam Ödülleri

  • Life is Strange: True Colors
  • Cyberpunk 2077
  • Resident Evil Village
  • Days Gone
  • Mass Effect Legendary Edition
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Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

Steam Ödülleri

  • Unpacking
  • Potion Craft: Alchemist Simulator
  • Farming Simulator 22
  • Townscaper
  • Dorfromantik

Siz de yarın akşam 21.00'dan itibaren oy kullanarak 2021’in en iyilerinin seçilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Kaynak : https://store.steampowered.com/steamawards/2021//////?l=turkish
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