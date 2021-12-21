2021'de En Çok Hangi Platformda Oyun Satıldı?

Dijital oyun marketi Oyunfor.com, 2021 yılında en çok hangi platformda oyun satışlarının gerçekleştiğini açıkladı. Hazırlanan verilere göre mobil platform, bu yılın en çok satış yapan platformu oldu.

COVID-19'un yol açtığı pandemiden olumlu yönde etkilenen nadir sektörlerden biri, tahmin edebileceğiniz üzere oyun sektörü. Yaklaşık 2 yıllık bu dönemde insanlar evine kapanırken, boş zamanlarında dışarı çıkamadıkları için oyunlara yönelmeye başladı ve bu alışkanlığın henüz bittiğini söylememiz pek doğru olmaz.

Tıpkı oyun sektörüne olan ilginin arttığı gibi, mobil platforma karşı duyulan ilgi de her geçen yıl katlanarak artmış durumda. Oyunfor.com'un açıklamış olduğu verilere göre mobil platform, tıpkı geçtiğimiz 2 yıl gibi bu yıl en çok tercih edilen platform oldu.

Mobil platform, son 3 yıldır konsol ve PC'yi geride bırakıyor

Oyunfor.com'un açıklamış olduğu veriler, oyuncu alışkanlıklarının son birkaç senedir ne kadar hızlı değiştiğini gözler önüne seriyor. Örneğin 2019 yılında konsol oynayan oyuncuların oranı %28, 2020 yılında da %27 oranlarında stabil bir şekilde ilerlerken, PC tarafında durum pek böyle olmamış.

2019 yılında PC üzerinden oyun oynayan oyuncuların oranı %23 iken bir sonraki sene bu platformda biraz kan kaybı yaşanmış ve bu oran, 2020 yılında %18'e gerilemiş. 2021 yılının verilerine ise dilerseniz daha yakından bakalım.