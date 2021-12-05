Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Drone Festivali'nin oylamaları başladı. Açıklamalara göre drone'lar tarafından çekilen en iyi görüntü, vatandaşlar tarafından seçilecek.

Gittikçe gelişen insansız hava araçları (drone) teknolojilerinin; askeriye, taşımacılık, tarım, fotoğrafçılık gibi sektörlerde kullanımı hızla artıyor. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye, drone’ların fotoğrafçılık alanında ve ülke tanıtımında kullanımı ile ilgili yeni bir adım atacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz aylarda ‘Türkiye Drone Festivali’ isimli bir yarışma düzenleyeceğini açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamalarla da dünyaca ünlü FPV (First Person View) Drone pilotlarının katılım gösterdiği bu yarışma kapsamında kazananın belirleneceği oylamanın resmi olarak başladığı belirtildi.

Kazananı vatandaşlar belirleyecek

Başkanlık tarafından düzenlenen festivalde, farklı ülkelerden profesyonel drone pilotları yarışacak. Açıklamalara göre dünyaca ünlü bu pilotlar, Türkiye’nin 12 farklı şehrinde çekimler yaptı. Ülkenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan olan bu görüntüler de “tarih, inanç, su ve sağlık” kategorilerinde yarışarak en iyi olmaya çalışacak.

İstanbul, İzmir, Adıyaman, Antalya, Denizli, Hatay, Mardin, Muğla, Nevşehir, Sivas ve Van’da çekilen görüntülerin yarışacağı festivalin oylaması ise bugün itibariyle başladı. Bakanlık tarafından YouTube üzerinden paylaşılan videoda kazananın vatandaşlar tarafından yapılan bir oylama ile belirleneceği duyuruldu.

Yetkililere göre Türkiye Drone Festivali’nde; ABD’den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, İsviçre’den Ivan Surikov, İspanya’dan Sergi Hernandez Lopez, Fransa’dan Colas Feuillie, Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, Türkiye’den ise Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak yarışacak. Bu pilotların görüntüleri, yarışmanın kazananı belli olacak olan 25 Aralık 2021’e kadar ‘turkdronefest.com’ isimli internet sitesinden izlenebilecek ve oylanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da festivalle ilgili açıklamalarda bulundu. Altun verdiği demeçte, “Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri drone’lar sayesinde havadan görüntülendiği bu yarışma, ülkemizin dünyaya tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak Altun, bu yarışma konseptinin her yıl tekrarlanmasının planlandığını, bu sayede de ülkenin farklı şekillerle tanıtılabileceğini aktardı ve vatandaşlara oylamaya katılma çağrısında bulundu.