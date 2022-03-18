Skoda'nın popüler şehir otomobili Fabia'nın 2022 model versiyonları Türkiye'ye giriş yaptı. 3 seçenekle sunulan Fabia'nın fiyatı 379 bin TL ila 459 bin TL aralığında değişiyor. Peki rakiplerindeki durum ne? 2022 model Fabia, Türkiye'de tutunabilecek mi?

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda'nın çok satan şehir otomobili Fabia, Türkiye'ye giriş yaptı. Geçtiğimiz yıllarda da çokça tercih edilen aracın 2022 versiyonu, 3 farklı motor seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Peki bu aracın fiyatı ne kadar ve yeni bir otomobil satın almak isteyen bir tüketici, Skoda Fabia'yı tercih eder mi? Gelin hep birlikte bu soruların yanıtlarına bakalım.

Skoda Türkiye'nin internet sitesindeki bilgilere baktığımızda, versiyonların her üçünde de 1.0 litrelik TSI motor kullanıldığına şahitlik ediyoruz. En uygun fiyatlı Elite paket Fabia 95 beygir güç sunarken DSG şanzımanla sunulan Elite ve Premium paketler 110 beygir. Bu istatistiklere baktığımızda Skoda Fabia'nın daha çok şehiriçi kullanım için uygun olduğunu görüyoruz.

2022 modeli Skoda Fabia fiyat listesi şu şekilde

1.0 TSI 95 PS Elite: 379.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite: 427.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 459.900 TL

Skoda Türkiye'de yer alan fiyatlara baktığımızda, bu aracın 379 bin TL ila 459 bin TL arasında değişen fiyatlarla satın alınabileceğini görüyoruz. Peki Skoda Fabia'nın rakiplerinin fiyatı nasıl? İçeriğimize devam etmeden önce ufak bir açıklama yapalım. Skoda Fabia B segment bir hatchback. Biz de bu yüzden yalnızca B segment hatchback araçlara yakından bakacağız.

Skoda Fabia'nın en güçlü rakipleri hangileri ve fiyatları nasıl?

Renault Clio:

Joy 1.0 Sce 65 bg: 311.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 361.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 374.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 388.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 451.900 TL

Peugeot 208:

PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5: 362.500 TL

PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8: 450.000 TL

ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 475.000 TL

GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 529.500 TL

Volkswagen Polo:

1.0 80 PS Manuel Impression: 371.300 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 430.600 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Life: 450.800 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Style: 529.700 TL

Toyota Yaris:

1.0 Vision: 330.400 TL

1.5 Dream Multidrive S: 457.150 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 485.350 TL

1.5 Flame Multidrive S: 493.150 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 512.950 TL

Peki bu durumda sizin tercihiniz hangisi olurdu? Fikir ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...