Aston Martin, ikonik modeli Vantage'i son kez yeniledi. Bugünkü lansmanda tanıtılan otomobil, modelin en güçlüsü olarak karşımıza çıktı. 333 adet üretilen son Vantage, lansman sona ermeden tükendi...

İngiltere merkezli otomobil devi Aston Martin, ikonikleşen modellerinden bir tanesi olan Vantage'i yeniledi. Bu yenileme, şirket için oldukça önemliydi zira Vantage, bir daha üretilmeyecek. Yani az sonra tanışacağınız otomobil, modelin son üyesi olacak. Peki Aston Martin için oldukça özel olan son Vantage, tüketicilere neler vadedecek?

Yenilenen Aston Martin Vantage, oldukça şık bir tasarıma sahip ve şanına yaraşır bir son yapılmış gibi görünüyor. Zira zaten nesiller boyunca oldukça sportif olan Vantage, son neslinde de oldukça sportif. Kavisli yapı, oldukça iri ızgara, dahili gövde kiti ve arka kısmı boydan boya kaplayan aydınlatmalar, Vantage'in tasarımında öne çıkan detaylar olarak bizleri karşılıyor.

Karşınızda, son kez tanıtılan Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage'in iç tasarımına baktığımızda da lüks ile sportifliğin birleştiğini görüyoruz. Deri kaplama ve köşeli tasarıma sahip direksiyonun arka kısmındaki dijital gösterge ekranı, tam ortasına kadranların eklendiği bir yapıda karşımıza çıkıyor. Vites topuzu yerine her vites için butonun kullanıldığı orta konsolda ise nispeten küçük bir multimedya ekranı yer alıyor. Karbon fiber kaplama ile kırmızı renkli detaylar da iç tasarımı zenginleştiriyor.

Son kez lansman yapan Aston Martin Vantage, bugüne kadarki en güçlü versiyon olarak karşımıza çıktı. 5.2 litrelik çift turbolu V12 motor ile donatılan Vantage, tam 700 beygir gücünde. Otomobilin tork değeri ise 753 Nm olarak kayıtlara geçti. Yalnızca 3,5 saniyede 0-100 km/sa hızlanmasını tamamlayan Aston Martin Vantage'in bu devasa gücünü dizginlemek için seramik fren kullanan mühendisler, frenleme sisteminin 800 santigrat derece sıcaklıkta bile verimli çalıştığını ifade ediyorlar. Aracın maksimum hızın 332 km/sa olduğunu belirtelim.

Aston Martin'in göz bebeği, yalnızca 333 adet üretildi. Ancak bu rüya gibi otomobile sahip olmak için geç kalınmış durumda. Öyle ki 333 adet aracın tümü daha lansman yaparken satıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, teslimatların Haziran 2022 ve sonrasında yapılacağını belirtti. Vantage, bugünkü lansmanla sektöre veda etmiş oldu...

Aston Martin Vantage için hazırlanan tanıtım videosu