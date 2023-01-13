Nissan, çok sevilen spor otomobili GT-R'ı yeniledi. Aracın özellikle de tasarımına dokunan mühendisler, daha iyi bir aerodinamik ile birlikte daha iyi performans ortaya çıkarmış durumdalar. Her zamankinden şık görünen GT-R'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Japon otomobil üreticisi Nissan, en ikonik spor otomobillerinden bir tanesi olan GT-R'ı yeniledi. 2017 yılında ufak bir makyaj aldıktan sonra bir daha değişim geçirmeyen otomobil, şimdiyse daha modern bir tasarıma sahip oldu. Gelin hep birlikte 2024 Nissan GT-R'a yakından bakalım.

Nissan GT-R, daima karakteri olan bir otomobildi ve 2024 model otomobilde de bu karakteristik özelliklerin korunduğuna şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda; aracın ön ve arkasındaki farların genel tasarımı sabit kalmış. Ancak ön farlar, yeni nesil şerit LED'lerle donatılmış durumda. Bu da GT-R'ın bakışlarını oldukça sert bir hale getirdi. Ayrıca aracın ızgara ve tamponunda da hoş dokunuşlar var.

Karşınızda Nissan GT-R!

Aracın ön tasarımında dikkat çeken bir detay var. Nissan GT-R, artık ön tamponda sis farları da var. Bu aydınlatmalar altıgen şeklinde dizayn edilmiş durumda. Aracın farklı donanım paketlerinde de aynı altıgen şeklin korunduğuna şahitlik ediyoruz.

Aracın havalandırma deliklerindeki şekillerde bile aerodinamik ön plana çıkarıldı

Nissan GT-R'ın arka kısmı da aracın genel karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Bu bağlamda spoiler, dörtlü egzoz çıkışı ve toplamda dört adet olan ikili arka aydınlatmalar, öne çıkan tasarım detayları arasında. Arka aydınlatmada da şerit LED'ler mevcut. Nissan yetkilileri, GT-R'ın ön ve arka tasarımında aerodinamik yapıyı önemsediklerini, havalandırma deliklerini bile en uygun şekilde ayarladıklarını ifade ediyorlar.

Araca modernizasyon yapılmış olsa da içeride hala analog gösterge bulunuyor

İç kısma baktığımızda, nispeten sade bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Japonlar için bir gelenek haline gelen butonlu multimedya ekranı, GT-R'da da kendini gösteriyor. Gösterge ekranı ise genel olarak analog şekilde dizayn edilmiş durumda. El freni ve klima kontrol bölümü de oldukça klasik bir yapıya sahip.

Yeni GT-R, yeni bir motor kullanmasa da daha iyi performans sunuyor

2024 model Nissan GT-R'da, 2022 model GT-R ile aynı motor bulunuyor. Bu çift turboşarjlı 3.8 litrelik V6 motor, 565 beygir gücü ve 633 Nm tork değerine sahip. Ancak yeni GT-R, geçtiğimiz yıldan çok daha iyi performans sunuyor. Şirket, motorda aerodinamik hesaplarda iyileştirmeler yapıldığını aracın hızlandıkça daha iyi yol tutuşuna sahip olacağını söylüyor. 2024 Nissan GT-R'ın sürtünme katsayısı 0.26 olarak açıklandı.

Sınırlı üretim versiyonlara da sahip olacak

Nissan GT-R, geçtiğimiz yıllarda özel sürüm versiyonlara sahip olmuştu ve bunlara da "T-spec" ismi verilmişti. Aynı uygulama 2024 Nissan GT-R için de yapılacak. Bu özel sürüm araçlarda özel renk seçenekleri ve iç tasarım özellikleri sunulacak. Örneğin yukarıdaki fotoğrafta "GT-R Nismo" olarak isimlendirilen versiyonu görüyorsunuz. Bu özel versiyon daha çok performans odaklı olacak. Araçta özel süspansiyon ve optimize edilmiş performans ayarları bulunuyor.

2024 Nissan GT-R, şu an için sadece Japonya özelinde tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre sıfır arabalar, bundan aylar sonra Japonya'da satışa sunulacak. Süper aracın fiyatı da o dönemlerde açıklanacak. Nissan, Avrupa ve ABD pazarlarına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.