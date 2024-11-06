Kia, 2025 model Sportage'i tanıttı. Dışarıda makyaj, içeride ise bazı teknik iyileştirmelerin yapıldığı otomobil, yakın bir gelecekte satışa sunulacak. 2025 Sportage'in Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil.

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model Sportage'i tanıttı. Tasarım açısından ufak tefek değişimler geçiren otomobil, teknik anlamda da bazı iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Peki 2025 Kia Sportage, tüketicilere neler vadediyor?

İlk aşamada Güney Kore pazarında piyasaya sürülecek makyajlı Sportage, nispeten yenilenmiş bir ön far tasarımına sahip. LED destekli farlar, aracı yine oldukça gösterişli yapacak. Ayrıca arka aydınlatmalarda da bazı değişiklikler yapıldı. Ön kısımda yapılan değişimler, aracın yeni bir ızgara kullanmasına da yol açmış durumda. Üstelik Kia Sportage, donanım seviyesine göre ufak tefek farklılıklara ev sahipliği yapan ızgara tasarımına sahip olacak.

Karşınızda 2025 model Kia Sportage

Makyajlı Kia Sportage'in iç kısmında daha etkileyici değişiklikler görüyoruz. Bu bağlamda; aracın içinde artık 12.3 inç boyutlu tam dijital göstege ekranı ile aynı boyutlu bilgi-eğlence ekranının hafif kavisli bir çerçeve içine alındığını görüyoruz. Öte yandan; havalandırma delikleri ile ortam aydınlatması da yenilenmiş durumda.

2025 Kia Sportage, 1.6 litrelik turbo benzinli motordan güç alacak. Bu motor, yedi ileri vitesli ve çift kavramalı bir şanzıman ile eşleştirildi. Tüm bunlara ek olarak; yeni Sportage'in en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, "Bebek ve Küçük Çocuk Modu" olacak. Bu modu aktif eden sürücü, aracın hızlanmasını yumuşatacak. Kia'ya göre bu teknoloji ile otomobildeki bebek ve çocuklar, oluşan ivmeden rahatsız olmayacaklar.

Çok yakında resmî olarak satışa sunulacak 2025 model Kia Sorento'nun Türkiye pazarına ne zaman geleceği belli değil. Öte yandan; aracın fiyatına ilişkin de bilgi paylaşımı yapılmadı.