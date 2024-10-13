Yeni Opel Grandland, Ocak Ayında Türkiye'ye Geliyor

Opel'in SUV kategorisindeki amiral gemisi Grandland, Ocak 2025'te ülkemizin yollarındaki yerini alacak.

Opel'in SUV kategorisinde yer alan amiral gemisi modeli Grandland yeni nesilde tamamen elektrikli güç ünitesine kavuştu ve Avrupa yollarına da çıkmaya başladı. Alman firmanın yeni aracının Ocak 2025'ten itibaren Türkiye yollarındaki yerini alacağı açıklandı. Yeni Garland ilk aşamada içten yanmalı, hibrit ve elektrikli seçeneklerle gelecek.

Yeni Opel Garland'ın kullanım açısından önceliğinin temel ihtiyaçların karşılanması olduğu dikkat çekiyor. Bu modelde ayrıca elektrikli sürüş seçeneği de yer alıyor. Bu modelle birlikte Garland'ın karbon ayak izi küçültülürken pratik detaylar da dikkat çekiyor.

Bataryalar geri dönüştürülebilir olacak

2025'te göreceğimiz Opel Garland'ın özellikleri arasında geri dönüştürülebilir ve onarılabilir bataryalar, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş iç tasarım bileşenleri, krom ögelerinin kullanılmadığı gövde gibi yenilikler yer alıyor. Modelin ön bölümünde ortada ise aydınlatmalı bir şimşek logosu barındıran 3D vizör yer alıyor. Arka kısımda ise yine aydınlatmalı şekilde OPEL yazısı bulunuyor.

Opel bu modelde Stellantis'in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformunu ilk defa kendi markası için kullanmış oldu. Yeni platform ile birlikte araçta düz bir batarya paketi kullanılabiliyor ve beraberinde daha sağlam tasarım, yenilikçi şasi gibi avantajlar getiriyor.

Grandland Elektrik'in Türkiye'de satışa sunulacak ilk versiyonunda 82 kWh batarya bulunacak. 400 Voltluk çekiş bataryasına sahip aracın menzili ise 582 kilometre olarak açıklandı. Aracın yüzde 80 şarj olması 30 dakika sürüyor ve rejeneratif frenleme sistemi sayesinde kullanılan enerji geri kazanılabiliyor.

Grandland ülkemizde ayrıca 1.2 litre 136 HP benzinli motor ve 28 HP elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hibrit versiyona da sahip.