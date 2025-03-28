2025 model Tesla Model Y, Türkiye’de Long Range versiyonlarıyla satışa sunuldu ve üç büyük şehirde test sürüşleri başladı.

Yeni Tesla Model Y geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa çıktı. Şimdi ise Tesla, 2025 Model Y için test sürüşlerine başlandığını duyurdu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan test sürüşlerine katılmak isteyenler, Tesla’nın resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak bu deneyimi yaşayabiliyor.

2025 Model Y’yi denemek isteyenler için test sürüşü fırsatı

Yeni 2025 Tesla Model Y’yi test etmek isteyenlerin öncelikle kayıt yaptırması gerektiği belirtildi. Test sürüşüne katılmak isteyen kullanıcıların, Tesla’nın internet sitesi üzerinden randevu alması gerektiği aktarıldı. 2025 model Tesla Model Y’nin, Türkiye’de Long Range Dört Çeker versiyonlarıyla satışa sunulduğu paylaşıldı. Bu versiyonların fiyatlarının 3.465.581 TL ile 3.638.035 TL arasında değiştiği ifade edildi. Daha uygun fiyatlı olması beklenen Standard Range versiyonunun ise henüz satışa çıkmadığı, bu modelin mayıs-haziran aylarında Türkiye’ye geleceği bilgisi verildi.

Yeni Model Y’nin, önceki versiyona göre daha aerodinamik bir tasarımla ve yenilenen iç mekân detaylarıyla sunulduğu aktarıldı. Standard Range versiyonunun 62,5 kWh batarya kapasitesiyle 500 kilometreye kadar menzil sunduğu, Long Range versiyonlarının ise 586 ila 600 kilometre arasında değişen menzil değerlerine ulaştığı bilgisi verildi.

Aynı zamanda araçta LFP ve NMC batarya seçeneklerinin yer aldığı ve hızlı şarj desteği sağlandığı ifade edildi. Test sürüşlerine katılmak isteyenlerin, Tesla’nın resmi web sitesi üzerinden randevu oluşturarak İstanbul, Ankara ve İzmir’deki test noktalarından birinde aracı deneyimleyebileceği bildirildi.