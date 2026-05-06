Steam'de Star Wars İndirimleri Başladı (Seriyi Sevenler Bu İndirimleri Kaçırmasın)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından şimdi de Star Wars oyunlarını kapsayan indirimler başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de yeni başlayan "Star Wars" indirimleri.

Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 8 Mayıs tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Star Wars indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat LEGO STAR WARS: The Force Awakens 19.99$ 3.99$ (-%80) STAR WARS: Dark Forces Remaster 9.99$ 4.99$ (-%50) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 49.99$ 9.99$ (-%80) STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles 10.49$ 4.19$ (-%60) STAR WARS: Squadrons 39.99$ 3.99$ (-%90) STAR WARS Battlefront II 39.99$ 9.99$ (-%75) STAR WARS: Bounty Hunter 10.49$ 3.67$ (-%65) STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99$ 7.99$ (-%80) STAR WARS Battlefront 19.99$ 4.99$ (-%75) STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 10.49$ (-%85)

Steam Deste Oluşturma Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.