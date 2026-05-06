Steam'de Star Wars İndirimleri Başladı (Seriyi Sevenler Bu İndirimleri Kaçırmasın)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de yeni başlayan "Star Wars" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 8 Mayıs tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Star Wars indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|LEGO STAR WARS: The Force Awakens
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|STAR WARS: Dark Forces Remaster
|9.99$
|4.99$ (-%50)
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|49.99$
|9.99$ (-%80)
|STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles
|10.49$
|4.19$ (-%60)
|STAR WARS: Squadrons
|39.99$
|3.99$ (-%90)
|STAR WARS Battlefront II
|39.99$
|9.99$ (-%75)
|STAR WARS: Bounty Hunter
|10.49$
|3.67$ (-%65)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|STAR WARS Battlefront
|19.99$
|4.99$ (-%75)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|10.49$ (-%85)
Steam Deste Oluşturma Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.