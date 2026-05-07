Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda.
Xbox'ta başlayan mevcut indirimler bir hafta kadar devam edecek. Serideki birçok sevilen oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca Battlefield Hardline'ın 22 Mayıs'ta tüm dünyada satıştan kalkacağını da hatırlatalım.
İçerikten Görseller
Xbox 'Battlefield' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Battlefield V
|1.999 TL
|99,95 TL (-%95)
|Battlefield 2042
|699,99 TL
|34,99 TL (-%95)
|Battlefield 4
|999 TL
|49,95 TL (-%95)
|Battlefield 1
|999 TL
|49,95 TL (-%95)
|Battlefield Hardline
|106,25 TL
|5,31 TL (-%95)
|Battlefield 2042 Cross-Gen Bundle
|3.999 TL
|199,95 TL (-%95)
|Battlefield 1 Devrim
|1.999 TL
|99,95 TL (-%95)
|Battlefield V Definitive Sürüm
|2.999 TL
|149,95 TL (-%95)
Ek olarak yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.