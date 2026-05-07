Xbox, bugün kendi mağazasında Battlefield oyunlarını kapsayan yeni indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler bir hafta kadar devam edecek. Serideki birçok sevilen oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca Battlefield Hardline'ın 22 Mayıs'ta tüm dünyada satıştan kalkacağını da hatırlatalım.

Xbox 'Battlefield' indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Battlefield V 1.999 TL 99,95 TL (-%95) Battlefield 2042 699,99 TL 34,99 TL (-%95) Battlefield 4 999 TL 49,95 TL (-%95) Battlefield 1 999 TL 49,95 TL (-%95) Battlefield Hardline 106,25 TL 5,31 TL (-%95) Battlefield 2042 Cross-Gen Bundle 3.999 TL 199,95 TL (-%95) Battlefield 1 Devrim 1.999 TL 99,95 TL (-%95) Battlefield V Definitive Sürüm 2.999 TL 149,95 TL (-%95)

Ek olarak yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.