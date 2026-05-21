[21-28 Mayıs] Toplam Değeri 262 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Down in Bermuda ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft oldu. Bu iki oyunu, 28 Mayıs tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Down in Bermuda nasıl bir oyun?

Tuhaf bir fırtına, maceracı bir pilotun kötü şöhretli Bermuda bölgesine düşerek onlarca yıl burada kapana kısılmasına sebep oluyor. Eve dönüş yolunu ararken derinliklerden gelen yaratıkların üstesinden gelin ve adanın sırlarını açığa çıkarın.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft nasıl bir oyun?

Orijinal Üç Tomb Raider Macerasını Oynayın: Bu kapsamlı koleksiyon sayesinde tüm ekstra içerikler ve gizli bölümler de dahil olmak üzere Tomb Raider deneyiminin tamamını ilk kez modern sistemlerde oynayabilirsiniz.

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.