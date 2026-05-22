Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[22-24 Mayıs] Toplam Değeri 2.800 TL'den Fazla 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[22-24 Mayıs] Toplam Değeri 2.800 TL'den Fazla 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 22-24 Mayıs 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta Warhammer serisine doyacak. Öyle ki toplam değeri 2.850 TL’yi aşan 4 Warhammer oyununa bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor

İçerikten Görseller

[22-24 Mayıs] Toplam Değeri 2.800 TL'den Fazla 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
x
Xbox Free Play Days

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

x

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition 1.399 TL
Warhammer 40,000: Rogue Trader 700 TL
Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters 675 TL
Warhammer 40,000: Inquisitor- Martyr 85 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor

[15-18 Mayıs] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[15-18 Mayıs] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

137 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

137 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Epic Games Mega İndirimlerde Alabileceğiniz 200 TL Altı Oyunlar

Epic Games Mega İndirimlerde Alabileceğiniz 200 TL Altı Oyunlar

Xbox ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com