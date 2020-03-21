Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni amiral gemisi modeli K30 Pro’yu 24 Mart’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmana günler kala, cihazın bazı özellikleri ortaya çıkarken, bir Redmi yetkilisi de telefonu parçalara ayırırken video çekti ve paylaştı.

Pekin merkezli dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi çatısı altında başarılı telefonlar geliştiren Redmi, yine iddialı bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Redmi K30 Pro olarak adlandırılan telefon, daha önce pek çok sızıntıya konu olmuştu. Çinli markanın cihazının lansmanına sayılı günler kala K30 Pro parçalara ayrıldı.

Redmi K30 Pro paramparça edildi:

Redmi Ürün Direktörü Wang Teng Thomas tarafından yayınlanan Redmi K30 Pro’nun söküldüğü videoda, çok iyi derecede entegre “sandviç” anakart yapısını görüyoruz. K30 Pro, açılır bir tam ekran ve kamera merkezli tasarım kullanıyor. Dahili anakartın, bileşenleri düzenlediği alan büyük ölçüde sıkıştırılmış ve anakart alanının yalnızca %66'sı bileşenleri ayarlayabiliyor.

Bir 5G cep telefonunun çok sayıda bileşeni, bir 4G cep telefonunun yaklaşık 2,7 katına tekabül ediyor ve bu da alan düzenine ikinci bir zorluk getiriyor. İşte K30 Pro bu sorunu çözmek için 1 cm kare alan başına yaklaşık 61 bileşenle düzenlenmiş ultra yüksek entegrasyon tasarımı kullanıyor.

Redi K30 Pro’nun özellikleri:

Cihaz, 64MP Sony IMX686 sensör ile gelecek. 8K (7680 x 4320) çözünürlükte video kaydı yapabilecek olan telefon, aynı zamanda çift OIS özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Bu da, cihazın neredeyse her koşulda sabit çekim imkanı sunabileceği anlamına geliyor. Arka kamera kurulumu ayrıca 3x optik zoom ve 30x dijital zoom yapabilen bir telefoto sensörü de içeriyor.

Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 60Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekran ve daha fazlası ile gelecek olan Redmi K30 Pro, 24 Mart’ta Çin’de düzenlenecek çevrimiçi bir etkinlikte görücüye çıkacak.