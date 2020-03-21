Huawei'nin alt markası olan Honor'ın 30 Mart'ta çevrimiçi bir etkinlikle tanıtacağı Honor 30s modelinin işlemcisi ortaya çıktı. Gücünü yerleşik 5G modemli Kirin 820 yonga setinden alacak olan akıllı telefon, mobil oyunlarda da oldukça güçlü bir performans sergileyecek.

Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni akıllı telefonu 30s için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 30 Mart tarihinde muhtemelen çevrimiçi bir lansmanla tanıtılacak olan akıllı telefona dair şimdiye dek pek çok iddia duymuş, sızıntı görüntüler görmüştük. Bu kez gelen sızıntı ise akıllı telefonun işlemcisini ortaya çıkarıyor.

Cortex A76 çekirdekli Mali-G77 GPU’ya sahip yeni 7 nm’lik Kirin 820 5G yonga setiyle piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon, böylece orta sınıfta 5G desteği sunan ilk Honor markalı cihaz olacak. İşlemciye ek olarak tasarım kısmında arka tarafında dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olacak Honor 30s’in kamera sisteminin detayları şimdilik bilinmiyor.

Honor 30s’te yer alması beklenen teknik özellikler:

Tanıtımına artık günler kalan Honor 30s’in bazı özellikleri sır gibi saklansa da telefonda yer alması beklenen bazı özellikler ortaya çıktı. Bu noktada telefonun batarya boyutu bilinmemekle birlikte tıpkı Honor View 30 Pro gibi 40W hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor. Öte yandan en güncel Android 10 işletim sistemiyle çalışması beklenen Honor 30s, güvenlik tarafındaysa yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörünü bünyesinde barındırıyor.

Telefona gücünü veren Kirin 820 yonga seti ise telefonu adeta bambaşka bir cihaza çevirecek. Oldukça iddialı olan bu yonga seti, 7 nm üretim sürecinin bir sonucu olmakla birlikte içerisinde Galaxy S20 ailesine de güç veren Exynos 990’da yer alan Mali-G77 grafik birimini kullanıyor. Buna ek olarak Kirin 820’de yer alan yerleşik 5G desteği de telefonu orta sınıfa kıyasla oldukça önemli bir konuma getiriyor.

Çin merkezli Honor, merakla beklenen bu akıllı telefonunu 30 Mart tarihinde düzenlenecek çevrimiçi bir etkinlikte tanıtacak. Telefonun özellikleri de bu etkinlikle birlikte gün yüzüne çıkmış olacak. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.