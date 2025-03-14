İnatçı yağ ve kir birikintilerini kolayca çözebilen dizeli, motor temizleme işlemi için kullanmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da var.

Arabanızın motorunu temizlemek hem performansını hem ömrünü artırmak için atlanmaması gereken bir bakım çünkü bir süre sonra kir ve yağ ile kaplanıyorlar.

Motorunuzu bu kir ve yağdan arındırmanın farklı yöntemleri var. Kimileri bunun için mazot kullanıyor. Peki bu ne kadar güvenli, faydaları ve zararları neler?

Motoru mazotla temizlemek, sadece etkili bir temizlik için iyi.

Güçlü bir yağ çözücü olan mazot, motordaki ve şanzımandaki yağ ile kiri gayet başarılı bir şekilde temizleyebiliyor. Hatta bazıları pet şişenin içine hava basarak basınçlı hâle getirip sprey gibi kullanıyor.

Motoru temizlemek için mazot kullanmanın güvenlik riskleri bulunuyor.

Yüksek seviyede yanıcı bir madde olan dizel, sıcak bir motora ya da kıvılcım kaynağına yakın bir şekilde kullanıldığında yangın riski ortaya çıkabilir.

Bunun yanı sıra yaydığı buharı solumak da riskli. Uygun havalandırma ve koruyucu ekipman şart.

Çevresel faktörler de göz ardı edilemez.

Petrol bazlı bir madde olan dizel, motoru yıkama amaçlı kullanıldıktan sonra döküldüğünde toprak ve su kaynaklarına zarar verme potansiyeline sahip. Pek çok yerde tehlikeli maddelerin atılmasına yönelik düzenlemeler bulunduğundan farkında olmadan kural ihlali bile yapabilirsiniz.

Uzun süreli temasında motora zarar verebilir.

Dizelin parçalara uzun süreli teması sonrasında lastik contaları, hortumlar ve bazı plastik parçalar bozulabilir. Hatta metal parçalar üzerindeki koruyucu kaplamaları sıyırarak korozyona karşı savunmasızlaştırabilir.

Özetleyecek olursak...

Her ne kadar mazot, temizlik için etkili bir madde olsa da daha çevre dostu ve zararsız, otomotiv kullanımı için tasarlanan alternatiflere yönelmek her zaman daha sağlıklı. Ardından iyice durulayacağınız, hafif sabun ve su karışımı da etkili olabilir.

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