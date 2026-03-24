Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri "Kulaklığım Olmadan Asla!" Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

[27 Mart] BİM, Uygun Fiyata Xiaomi Güvenlik Kamerası Satacak

BİM, aktüel ürünler kataloğuna bu kez Xiaomi Smart Kamera C201 modelini ekledi. Uygun fiyatıyla dikkat çeken kamera; 2K çözünürlük, gece görüş ve mobil bağlantı gibi özellikler sunuyor. Ev güvenliği için pratik bir çözüm arayanlar için ürün, kısa sürede tükenebilecek fırsatlar arasında yer alıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

BİM’in teknoloji ürünleri konusunda son dönemde vitesi artırdığını biliyorsunuz. Özellikle Xiaomi gibi markaların ürünlerini uygun fiyatla sunması, kullanıcıların ilgisini ciddi şekilde çekiyor. Bu kez karşımıza çıkan ürün ise doğrudan ev güvenliği tarafına hitap ediyor.

Xiaomi Smart Kamera C201, hem kurulumu kolay hem de günlük kullanımda işinizi görecek bir çözüm gibi duruyor. Üstelik fiyatına bakınca, “denemelik alınır” kategorisine giren ürünlerden biri olduğunu söylemek pek yanlış olmaz.

Bu Fiyata 2K Kamera: Özellikleri Beklenenden Daha İyi

Cihazın en dikkat çeken noktası, klasik 1080p kameralara göre daha net görüntü sunuyor olması. Ayrıca geniş açı ve dönebilen yapısı sayesinde tek bir noktadan odanın büyük kısmını izlemek mümkün.

Gece görüş özelliği de cabası. Yani ışıklar kapalıyken bile görüntü almaya devam ediyorsunuz. Telefona bağlanıp anlık izleme yapabilmeniz de ürünün en kullanışlı taraflarından biri.

Özellikleri

  • 2K (2304 x 1296) çözünürlük
  • Gece görüş desteği
  • Geniş açı + hareketli başlık
  • -10°C / 40°C çalışma aralığı
  • Android & iOS uyumlu
  • 256 GB microSD kart desteği

Kısacası bu fiyat bandında bir üründen beklenen “temel güvenlik özelliklerinin” fazlasını verdiğini söyleyebiliriz.

Fiyatı Uygun Ama Stoklar Sınırlı: Elinizi Çabuk Tutmanız Gerekebilir

Gelelim en kritik noktaya: fiyat. Xiaomi Smart Kamera C201, BİM’de 1.190 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Piyasaya baktığınızda benzer özelliklerdeki kameraların genelde daha pahalı olduğunu düşünürsek, burada ciddi bir fiyat avantajı var. Ancak BİM ürünlerinde klasik durum burada da geçerli: stoklar sınırlı. Yani ürünü almayı düşünüyorsanız, mağazaya erken gitmek isteyebilirsiniz.

Xiaomi

