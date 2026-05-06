[28 Nisan-5 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 28 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise geçen hafta olduğu gibi EA SPORTS FC 26 bulunuyor.

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 26 69.99$ 20.99$ (-%70)
Heroes of Might and Magic: Olden Era 19.99$ 14.99$ (-%25)
Forza Horizon 6 48.99$ -
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40)
The Quinfall 7.99$ -
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -
Black Desert 4.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Windrose 14.99$ -
PRAGMATA 44.99$ -
Far Far West 12.99$ 11.69$ (-%10)
Hearts of Iron IV 34.99$ 10.49$ (-%70)
Victoria 3 34.99$ 10.49$ (-%70)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

