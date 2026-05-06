[28 Nisan-5 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 28 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise geçen hafta olduğu gibi EA SPORTS FC 26 bulunuyor.
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Diablo IV
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|The Quinfall
|7.99$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Windrose
|14.99$
|-
|PRAGMATA
|44.99$
|-
|Far Far West
|12.99$
|11.69$ (-%10)
|Hearts of Iron IV
|34.99$
|10.49$ (-%70)
|Victoria 3
|34.99$
|10.49$ (-%70)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?