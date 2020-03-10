33.000 Yıl Öncesine Işık Tutan Antik Deve Kuşu Yumurtaları

Afrika’nın güney kesiminde bulunan Lesotho Highlands bölgesinde çalışan arkeologlar, boncuk hâline getirilmiş birçok deve kuşu yumurtasıyla karşılaştı. Arkeologlar, bu boncukların bilgi alışverişi için kullanıldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde insanlığın tarihine ışık tutacak önemli bir keşif yapıldı. Bir grup araştırmacı, Afrika’nın güney kesiminde bulunan Lesotho Highlands bölgesinde 33.000 yıl önce yapıldığı tahmin edilen deve kuşu yumurtasından üretilmiş boncuklara rastladı.

Yapılan keşifle birlikte tarih öncesi dönemdeki kültürel ağlar da genişledi. Afrika’nın en güney bölgesinde tam 33.000 yıl önce bir deve kuşunun yuvasına bıraktığı yumurta, avcılar tarafından yenildikten sonra yumurtanın kabuğunda delikler açıldı ve takı olarak kullanıldı.

Takılar, deve kuşlarının gezdiği bölgenin 1.000 kilometre uzağında bulundu:

Yapılan keşfin verdiğimiz örnekten farkıysa bu yumurtanın deve kuşlarının gezdiği bölgeden tam 1.000 kilometre uzakta bulunmasıydı. Yumurta, 33.000 yılın ardından gün yüzüne çıktıktan sonra Michigan Üniversitesi’ndeki arkeologlar tarafından incelendi. Arkeologlar, bu tür takıların ne kadar süreyle 'sosyal bir para birimi' olarak kullanıldığını da ortaya koydu.

Kolyede bulunan boncukların atomik yapısı incelenerek bu takıların bir para birimi olarak nasıl 1.000 kilometre ötedeki diğer kabilelere ulaştığı araştırıldı. Arkeolog Brian Stewart, yayınladıkları araştırmada şu şekilde bir cümleye yer vererek insanların yapısını anlattı:

“İnsanlar garip bir şekilde sosyal hayvanlardır ve bu, 30.000 yıl ve daha önce avcı/toplayıcı bir toplumda yaşamak için yararlı olabilecek; bilgiyi en üst düzeye çıkarmak için seçilen derin güçler için de geçerlidir.”

Brian Stewart, deve kuşlarından yapılan takıların Facebook ve Twitter’ın 'Taş Devri' versiyonları olduklarını söyledi. Bu takılar, bir grupla diğer grup arasındaki değiş tokuşun ve ilişkinin kanıtı olarak önümüze sunuldu. Arkeolog, avcıların bu takıları diğer gruplarla ilişki kurmak için kullandıklarını söyledi.

Deve kuşu yumurtasından yapılan boncuklar bilgi alışverişi için kullanıldı:

Bu keşifte bilinmeyen noktaysa takıların Lesotho bölgesinde yapılıp yapılmadığıydı. Takıların Lesotho bölgesinde yapıldığına dair herhangi bir kanıt bulamayan araştırmacılar, bu takıların antik değiş/tokuş ağlarıyla Lesotho bölgesine ulaştığını varsaydı.

Bununla birlikte Lesotho bölgesinde bulunan takılar, bölgenin 1.000 kilometre uzağındaki bir diğer antik bölgede bulunan takılarla eşleşiyordu. Ayrıca bu takıların yaklaşık 25.000 ila 59.000 yıl önce takası mümkün kıldığı da arkeologlar tarafından kanıt olarak sunuldu.

Brian Stewart, bundan 50.000 yıl önce Lesotho ve civar bölgelerin iklimlerinde muazzam değişiklikler olduğunu söyledi. Bu nedenle de takıların doğal kaynakların, hayvanların, bitkilerin veya diğer insanların yerini öğrenmek için kullanılabilmiş olacağını öne sürdü.