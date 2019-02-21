44 Yıldır Atıl Halde Duran ‘65 Mustang'in Hayata Dönüşü

44 yıldır yerinden oynamayan, atıl haldeki bir 1965 Mustang Fastback’in hayata dönüşüne şahitlik etmek isteyenler için oldukça eğlenceli bir video serisi var.

Klasik otomobil tutkunlarının ve Amerikan Muscle araçları sevenlerin ortak bir noktası var: Ford Mustang otomobiller. Bu ikonik araç hala çok popüler ve hala pek çok filmde kendisine yer buluyor.

44 yıldır hareket etmeyen 54 yıllık bir Ford Mustang, oldukça eğlenceli bir restorasyon video serisinin başrolünde yer alıyor. Serinin ana hikayesi uzun süredir çalışmayan bu aracın hayata döndürülüp döndürülemeyeceği üzerine odaklanıyor.

Klasik otomobillerin yenilenmesiyle ilgili serilerde heyecanı yaratan da araçların çalışıp çalışmayacaklarına yönelik merak oluyor. YouTuber classicmustangs429 kanalının “Fastback Revival” serisini karşı koyulmaz kılan da bu oluyor.

İlk videoda ise 1975 yılından beri kullanılmayan araçla tanışıyoruz. 4.7 litrelik V8 motoru hayata döndürmek için çalışmalar da bu bölümde başlıyor. Motorun sorunları bu bölümde ortaya çıkıyor ve çalışmalar başlıyor.

İkinci video ise daha çok motorun toparlanması sürecini anlatıyor. Kanadalı mekanikerler bazı sıkıntıların üstesinden gelmeye, kırılan parçaları tamir etmeye ve ateşleyiciyi yenilemeye çalışıyorlar. Yeni yakıt pompasıydı, egzos başlıklarıydı derken motoru epey yenilemeleri gerekiyor.

Son bölümde ise aracın yenilenen parçaları ve toplanan motoru bağlanıyor. Aracın radyatör, akü gibi parçaları da bu bölümde bir araya geliyor. Son olarak da ‘65 Mustang Fastback’in yeniden çalışıp çalışmadığı test ediliyor.

Videolarda sadece bir aracın tamiri kayıt altına alınmamış. Bu işlerle ilgili olanlar için pek çok faydalı bilgi var. (Motora sprey sıkıp elini karbüratöre koyan adamın olduğu kısım hariç. O tehlikeli ve tavsiye edilmeyen bir şey.)