Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Mayıs ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
İçerikten Görseller
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Final Fantasy V
|629 TL
|5 Mayıs
|Ben 10 Power Trip
|500 TL
|6 Mayıs
|Descenders Next
|725 TL
|6 Mayıs
|Wheel World
|339 TL
|6 Mayıs
|Wildgate
|600 TL
|6 Mayıs
|Wuchang: Fallen Feathers
|1.749 TL
|6 Mayıs
|Mixtape
|Belli değil
|7 Mayıs
|Outbound
|Belli değil
|11 Mayıs
|Black Jacket
|Belli değil
|12 Mayıs
|Call of the Elder Gods
|Belli değil
|12 Mayıs
|Elite Dangerous
|Belli değil
|12 Mayıs
|DOOM: The Dark Ages
|2.350 TL
|14 Mayıs
|Subnautica 2
|Belli değil
|14 Mayıs
|Forza Horizon 6
|2.999 TL
|19 Mayıs
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.