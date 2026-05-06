Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[5-14 Mayıs] Toplam Değeri 10 Bin TL'yi Aşan 14 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[5-14 Mayıs] Toplam Değeri 10 Bin TL'yi Aşan 14 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Mayıs ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[5-14 Mayıs] Toplam Değeri 10 Bin TL'yi Aşan 14 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
2

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Final Fantasy V 629 TL 5 Mayıs
Ben 10 Power Trip 500 TL 6 Mayıs
Descenders Next 725 TL 6 Mayıs
Wheel World 339 TL 6 Mayıs
Wildgate 600 TL 6 Mayıs
Wuchang: Fallen Feathers 1.749 TL 6 Mayıs
Mixtape Belli değil 7 Mayıs
Outbound Belli değil 11 Mayıs
Black Jacket Belli değil 12 Mayıs
Call of the Elder Gods Belli değil 12 Mayıs
Elite Dangerous Belli değil 12 Mayıs
DOOM: The Dark Ages 2.350 TL 14 Mayıs
Subnautica 2 Belli değil 14 Mayıs
Forza Horizon 6 2.999 TL 19 Mayıs

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation Oyunlarında 30 Günlük Kontrol Konusuna Sony'den Açıklama Geldi: Endişelenmeli miyiz?

PlayStation Oyunlarında 30 Günlük Kontrol Konusuna Sony'den Açıklama Geldi: Endişelenmeli miyiz?

[Mayıs 2026] 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)

[Mayıs 2026] 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)

Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com