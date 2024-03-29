Çin, 5.5G teknolojisine geçiş yapacağını açıkladı. Peki bu teknoloji, 5G'ye kıyasla ne gibi farklar sunuyor. Bu içeriğimizde, "5.5G nedir?" olduğuna yakından bakacağız.

Mobil iletişim teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor. Türkiye'de henüz 4.5G bağlantı kullanıyor olsak da pek çok ülke, daha şimdidem 6G teknolojisi için kolları sıvamış durumda. Ancak Çin, biz 5G'ye geçemeden 5.5G teknolojisine geçiş yapacağını açıkladı. Peki nedir bu 5.5G teknolojisi? Bugün pek çok ülkede kullanılan 5G'den ne farkı var?

Pek çok kaynağın 5.5G olarak andığı hizmet, bazı kaynaklar tarafından "5G Advanced" ya da "5GA" olarak da isimlendiriliyor. Ancak bu isimlendirmeler arasında hiçbir fark bulunmuyor. Bunların hepsi, aynı teknolojiyi tarif ediyor.

5.5G nedir?

5.5G teknolojisi, en basit anlatımı ile 5G'nin performans açısından biraz daha iyileştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Aslında 5.5G, standart 5G bağlantı ile 6G'nin tam ortasında yer alıyor. Çinli teknoloji firması Huawei, bundan uzun bir süre önce 5.5G'ye geçişle ilgili çalışmalarını başlatmıştı ve Çin'in yaptığı açıklama, bu çalışmaların artık tamamlandığını gözler önüne seriyor.

5.5G ile 5G arasında nasıl bir fark var?

5G ile 5.5G teknolojileri arasındaki fark, 4G ile 4.5G'ye benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. Nasıl ki 4.5G, 4G'den daha hızlıydı, 5.5G'de de aynı şeyi göreceğiz. Bu bağlamda; Huawei'nin çalışmalarına göre 5.5G, 5G'den 10 kat kadar hızlı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca 5.5G teknolojisindeki gecikme süresi, en fazla 5 ms olarak kayıtlara geçecek. Tabii bu, yoğun kullanımın olduğu alanlarda değişiklik gösterebilir.

Türkiye, doğrudan 5.5G'ye geçebilir

Türkiye'nin 5G teknolojisi için geciktiği aşikâr. Hâl böyle olunca ülkemizde doğrudan 5.5G'ye geçiş yapılması olasılığını göz önünde bulundurmak lazım. Hatırlayan okurlarımız vardır; Türkiye'nin 3G'den 4G'ye geçiş süreci de sancılı olmuştu ve yetkililer, doğrudan 4.5G'ye geçiş yapılmasına karar vermişlerdi.

Aslına bakacak olursak ülkemizdeki teknoloji firmaları da 5.5G'ye hazırlanıyorlar gibi görünüyor. Çünkü geçmişte, Huawei ile Türkiye arasında bazı iş birlikleri gerçekleştirildi. Öte yandan; Turkcell, aktif olarak 5.5G testleri yapıyor. Ancak bunun son kullanıcıya yansımasını konuşmak için henüz erken. Yetkililerden gelecek açıklamaları beklemek gerekecek.