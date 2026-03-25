Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Efsane Counter-Strike Haritası Dust 2'nin Birebir Kopyası İnşa Edildi: Tüyleriniz Diken Diken Olacak [Video]

Counter-Strike'ın meşhur Dust 2 haritası, Rusya'da 1:1 ölçekte inşa edildi. TikTok'tan tüm internete yayılan görüntüler bir süredir viral olmuş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yıllardır Counter-Strike oyuncularının ikinci evi hâline gelen Dust 2, ekranlarımızdan fırlayıp gerçek dünyaya taşınmış.

Tabii birazdan göreceğiniz haritanın gerçekteki hâli, oyundaki bitmek bilmeyen aksiyonun aksine oldukça ürkütücü ve hüzünlü bir sessizliğe gömülmüş durumda.

İçerikten Görseller

2

Rusya'da 1:1 ölçekli kopyası inşa edildi

2

Her şey oldukça iddialı bir girişim vizyonuyla başladı. Rusya'da, CS tutkunlarına oyun içi deneyimi gerçek hayatta yaşatmak amacıyla Dust 2 haritasının 1:1 ölçekli birebir kopyası inşa edildi. Dev bir airsoft sahası olarak tasarlanan bu mekan, A ve B alanlarından meşhur "Long" koridoruna, "Mid" kapılarından karanlık tünellere kadar her detayıyla oyunun mimarisine sadık kalınarak hayata geçirilmiş.

Tabii devasa proje, beklenen ticari başarıyı yakalayamadı. İddialara göre yüksek işletme maliyetleri ve tesisin sürdürülebilir bir model oturtamaması nedeniyle, bu eşsiz airsoft sahası kepenk kapatmak zorunda kalmış.

Yapay zekâ sanıldı ama değil

@sddruuuk

Mekâna ait görüntüler sosyal medyaya ilk düştüğünde, pek çok kullanıcı bunun yapay zekâ ile üretilmiş video olduğunu düşünüyordu. Çoğu kişiye göre Dust 2'nin bu kadar kusursuz bir hâlde karşımıza çıkması fazla "sinematik" duruyordu.

Tabii ilk yayılan video yapay zekâ değil, aksine TikTok içerik üreticisi @sddruuuk'a ait. Terk edilmiş tesise giderek haritanın tam kalbinde dolaştığı anları kaydeden içerik üreticisi, mekânın tamamen gerçek ve somut bir yapı olduğunu TikTok hesabından düzenli olarak paylaşıyor.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com