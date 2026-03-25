[17-24 Mart] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 17-24 Mart tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede oyun sektörünü çepeçevre saran Crimson Desert bulunuyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (17-24 Mart)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Crimson Desert
|69.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|Call of Duty: Modern Warfare
|59.99$
|5.99$ (-%90)
|ARC Raiders
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|Resident Evil 3
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|ELDEN RING
|39.99$
|25.99$ (-%35)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|Battlefield 1
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
|69.99$
|-
