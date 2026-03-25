[17-24 Mart] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 17-24 Mart tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede oyun sektörünü çepeçevre saran Crimson Desert bulunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (17-24 Mart)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Crimson Desert 69.99$ - EA SPORTS FC 26 69.99$ 20.99$ (-%70) Call of Duty: Modern Warfare 59.99$ 5.99$ (-%90) ARC Raiders 39.99$ 31.99$ (-%20) Resident Evil 3 29.99$ 2.99$ (-%90) Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) ELDEN RING 39.99$ 25.99$ (-%35) Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50) Resident Evil Requiem 52.49$ - Battlefield 1 39.99$ 1.99$ (-%95) Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 69.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.