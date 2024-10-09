A Quiet Place: The Road Ahead'de başarılı olmak için gerçek anlamda sessiz olmak gerekiyor.

Aynı isimli film serisinden ilham alan A Quiet Place: The Road Ahead oyunu yakın zamanda çıkış yapacak. Ses çıkarmanın ölümcül olduğu (ve neden başka ses kaynakları kullanılarak seslerin bastırılmadığını merak ettiğimiz) bu yapımın oyununda ilginç bir mekanik karşımıza çıkacak.

"Mikrofon Gürültü Algılama" adı verilen bu özellik, adından da anlaşıldığı üzere oyuncuların mikrofonlarını kullanarak ortamdaki sesi algılıyor. Böylece gerçek dünyada çıkardığımız sesler de oyunda karakterimizin yerinin belli olmasına neden olabilecek. Mesela oyun oynarken öksürürseniz ya da hapşırırsanız karakterinizin yeri ortaya çıkabilecek.

"Korkuyu odanıza getirecek"

Oyunun geliştiricisi olan Stormind Games'ten yapılan açıklamada bu özelliği "korkuyu odanıza kadar getireceği" ifade edildi. Bu özellik oyunu hem daha ürkütücü hâle getiriyor hem de oyunun daha fazla içine girmemizi sağlayacak gibi gözüküyor. Öte yandan bu özelliği kullanmak tamamen kullanıcının tercihlerine de bağlı.

The Road Ahead, A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) evreninde tamamen yeni bir hikâye sunacak. Astım hastası bir üniversite öğrencisi olan Alex'i canlandıracağımız yapım 17 Ekim'de Steam, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında oynanabilir olacak. Oyun şu anda ön sipariş ile alınabiliyor.

A Quiet Place: The Road Ahead, Saber'ın Embracer tarafından satın alınmasının ardından üzerinde çalıştığı projeler arasında yer alıyor. Firma ayrıca Jurassic Park: Survival üzerinde de çalışıyor.