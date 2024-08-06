A Quiet Place: The Road Ahead'in Xbox Series X/S fiyatlandırması hatalı şekilde gerçekleştirildi.

A Quiet Place serisinin bilgisayar oyunu A Quiet Place: The Road Ahead, Xbox Series X/S, Steam ve PlayStation Mağazası üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun Xbox Series X/S fiyatlandırması ise hatalı şekilde gerçekleştirildi.

Oyunun Steam fiyatı 21,69 dolar olarak açıklandı. Bu da bankanızın belirlediği kura göre değişmek ile birlikte 725 TL civarında bir ödeme yapmak gerektiği anlamına geliyor. Yapımın PS5 fiyatı ise 1049 TL olarak karşımıza çıkıyor. A Quiet Place: The Road Ahead, Xbox Series X/S üzerinde ise yalnızca 85 liraya ön satışa çıkmış durumda.

Daha önce de yaşanmıştı

Daha önce de Farming Simulator 25 için hatalı fiyat açıklanmıştı. Microsoft'un sitesinde ise oyun 135 TL'den ön siparişe açılmıştı. Sonrasında ise oyunun fiyatı düzeltilmişti. Benzer bir durum A Quiet Place: The Road Ahead için de söz konusu olabilir.

Oyunlarda bu tür ücretlendirme hatalarını son dönemde sık sık görüyoruz. Xbox sitesinde oyunun fiyatı henüz değiştirilmemiş olarak gözüküyor. Oyunun resmi çıkış tarihi ise 17 Ekim. Bakalım oyun beklentileri karşılayabilecek mi, yoksa başarısız olan film oyunları arasında mı yer alacak?