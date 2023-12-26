Neredeyse her mahallede bulunan A101, bazen sabahın köründe teyzelerle sırada kavga etmemize bile sebep olabiliyor. Peki günden güne büyüyen bu market, nasıl kuruldu?

Türkiye’nin 81 ilinde, 923 ilçesinde, 12.000'in üzerinde mağazasıyla hizmet veren A101, günümüzde Türkiye’nin en büyük indirim marketi olarak anılıyor. Yer yer yaptığı büyük indirimlerle bilinen ve "Oha, bu ürünün A101'de ne işi var?" diye sorgulatan market zinciri, milyonların uğrak noktası.

Bugün %79,21 oranında Aydın Ailesi’ne (Turgut Aydın Holding) ait olan bu marketin başarı hikâyesini ve gelişimini gelin birlikte inceleyelim:

Her şey 2008 yılında Cuneyd ve Aziz Zapsu'nın BİM'den ayrılmasıyla başladı.

Cuneyd Zapsu ve Aziz Zapsu, 1995 yılında Korkut Özal ve Mustafa Topbaş ile birlikte BİM Birleşik Mağazaları'nı kurdu. BİM, Türkiye’nin ilk indirim marketi olarak büyük bir başarı yakaladı ancak 2008 yılında ortaklar arasında anlaşmazlıklar çıktı. Cuneyd Zapsu ve Aziz Zapsu, BİM’deki hisselerini satarak ortaklıktan ayrıldı. Bu ayrılık, A101’in doğuşunu hazırladı.

İkili, BİM’den ayrıldıktan sonra, yeni bir indirim marketi zinciri kurmaya karar verdiler. 28 Mart 2008 tarihinde, 121 mağaza ile A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’yi kurarak, perakende sektörüne girdiler. "A101, harca harca bitmez.” sloganıyla pek çok kişinin aklına iyice kazınarak ilgisini çekti.

Ancak 2010 yılları arasında finansal sıkıntılar yaşayan Aziz Apsu, hissesinin %29,8'ini Turgut Aydın'a devretti. 2016 yılında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, A101’in bazı hissedarlarına terör örgütü bağlantısı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Bu operasyon sonucunda, A101’in %20’sine yakın hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. 2019 yılında ise, A101’in %79,21’lik hissesi Turgut Aydın Holding’e satıldı.

Bu sansasyonel olaylar devam ederken, A101 Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaya devam etti. Bu süreçte A101, Türkiye’nin en büyük mağazacılık zinciri ünvanını elde etti.

Kuruluşundan bu yana sahiplik yapısında bazı değişiklikler yaşadı.

Şirketin hisselerinin büyük çoğunluğu Aydın Ailesi’ne geçti. A101’in yönetim kurulu başkanlığını günümüzde Ahmet Yaşar Aydın, genel müdürlüğünü ise Cem Maltaş yapmakta.

A101, 2020 yılında 4 milyar 536 milyon dolar (yaklaşık 132 milyar TL) gelir elde ederek, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer aldı. 2022 sonu itibarıyla, 81 il ve 922 ilçenin tamamında 12.000'in üzerinde şubesi var.

Günümüzde bu marketin büyümesinin ana sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere diğer zincir marketlere kıyasla daha ekonomik ürünler satması. Ayrıca bazen aktüel ve teknoloji ürünlerine getirdiği sıra dışı şeylerle de pek çok müşterinin ilgisini de çekmeyi başarıyor.

En çok merak edilen soru ise, bu marketin isminin nereden geldiği. Sahi, A101 ne anlama geliyor dersiniz?

Kurucularından Aziz Zapsu, bu olayı oldukça komik bir şekilde açıklamış:

“A101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran’a (ünlü reklamcı) sürekli, ‘Bize isim, logo, slogan bul’ diyoruz, 3-5 gün sonra bir bakıyoruz, o isimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. ‘Ne diyorsun sen kardeşim?’ dedim. ‘Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok’ dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri 'A101 olsun’ dedi, öyle kaldı.”

Bazen bazı şeylerde öyle çok da komplike bir neden aramamak lazım, yoksa şimdiki gibi "Nasıl ya, bu kadar basit miydi?" gibi düşünebiliyoruz. Hem insan bi' düşününce "A101"in "Alışverişe Giriş 101"i anımsattığını fark ediyorsunuz. Bizce çok yerinde ve isabetli bir isim olmuş.

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