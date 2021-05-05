Pentagon Başmüfettişliği, son dönemlerde dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı UFO olayları ile ilgili ABD ordusuna inceleme başlatacağını açıkladı. Ordunun belirli kademelerine odaklanacak incelemenin kapsam ve amacının değişebileceği ifade ediliyor.

ABD, son dönemlerde yıllardır tartışılan UFO konularına bir açıklık getirmeye karar vermiş gibi görünüyor. Hatta yapılan açıklamalar, ABD'nin UFO'ların varlığını insanlara kabul ettirmeye karar verdiğini düşündürüyor. Bunun en net göstergesi ise yaklaşık bir ay önce yapılan bir açıklamaydı. ABD'den gelen son haberler, ülke yönetiminin UFO'larla ilgili yeni bir adım atacağını gözler önüne seriyor.

Pentagon Başmüfettişliği tarafından yapılan açıklamalarda, UFO'larla ilgili olarak ABD ordusuna yönelik bir inceleme başlatılacağı duyuruldu. Bu incelemeye ilişkin detay da veren başmüfettişlik, buradaki amaçlarının ABD ordusunun ne gibi adımlar attığını görmek olduğunu ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre incelemeler, mayıs ayında başlatılacak.

İnceleme, ordudaki bazı birimler üzerine yoğunlaşacak

Pentagon Başmüfettişliği; Muharebe Destek Ajansları, Kuvvet Komutanlıkları, Askeri Suç Soruşturma Birimleri, Savunma Bakanlığı Ofisi, Kuvvet Komutanlıkları, Savunma Ajansları ve Muharip Komutanlıklar çevresinde yoğunlaşacak. Öte yandan, incelemenin amaç ve kapsamı da süreç içerisinde değişebilirmiş.

Pentagon tarafından başlatılacak incelemenin nasıl sonuçlanacağı şu an için bilinmiyor. Ancak bu incelemenin ABD kurumları arasında kriz yaratması muhtemel. Öte yanan kamuoyu da yapılacak paylaşımlarla UFO'larla ilgili yeni ve belki de hiç duyulmamış bilgiler edinebilirler. Mayıs ayının en çok konuşulacak konularından bir tanesi Pentagon'un ABD ordusuna başlatacağı inceleme olacak gibi görünüyor.