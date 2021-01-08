Acer, AMD donanım tercih edenleri sevindirecek yeni Chromebook modeli Chromebook Spin 514'ü duyurdu. Mobiliteye ultra yüksek performanstan fazla önem verenlere hitap eden dizüstü bilgisayar, fena sayılmayacak bir fiyat etiketine sahip.

CES 2021 yaklaşırken teknoloji şirketlerinin ürün duyuruları bir bir gelmeye devam ediyor. Son olarak Tayvanlı bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, AMD Ryzen tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı Chromebook Spin 514'ü fena sayılmayacak bir fiyat etiketiyle duyurdu.

Kompakt dizüstü bilgisayar sevenlere hitap eden bir ürün olan Acer Chromebook Spin 514, hem klasik bir dizüstü bilgisayar hem de kalın bir tablet olarak kullanılabiliyor. Chromebook Spin 514, dışa doğru tamamen katlandığında 14 inçlik güçlü bir tablete dönüşüyor.

Acer Chromebook Spin 514, kompakt tasarımı ile yüksek "taşınabilirlik" sunuyor

14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük ve IPS panel sunan Chromebook Spin 514, tablet modu olmasından da anlayabileceğiniz gibi dokunmatik bir ekrana sahip. Ekran genel anlamda ince çerçevelere sahip olsa da ekranın alt çerçevesinin son derece kalın olduğunu söylemek mümkün.

Acer Chromebook Spin 514, AMD Ryzen 7 3700C ve Ryzen 5 3500C olmak üzere iki ayrı işlemci seçeneğine sahip. Bu işlemciler, AMD Radeon Vega GPU ile destekleniyor. 16 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar SSD kapasitesi bulunan cihaz, tek şarj ile 10 saate varan bir kullanım sunabiliyor.

MIL-STD 810H sertifikasına sahip olan Chromebook Spin 514, bu sayede 60 kilograma kadar aşağı yönlü kuvvete ve 1 metre yükseklikten düşmelere de belli oranda dayanabiliyor. 17,35 mm kalınlığa sahip olan dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise 1,55 kg.

2 adet USB Type-C, 2 adet USB 3.2 Type-A, bir MicroSD kart okuyucuya sahip olan ve Wi-Fi 5 ile Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı desteği ile gelen Acer Chromebook Spin 514 için 479 dolar başlangıç fiyatı açıklanmış durumda. AMD tabanlı ilk Chromebook olan Chromebook Spin 514’ün tüketicilerin ilgisini ne kadar çekeceği, piyasaya sürüldüğünde ortaya çıkacak.