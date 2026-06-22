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Acer, Bir Yemek Parasından Bile Ucuz Aşırı Uygun Fiyatlı Oyuncu Kulaklığı Tanıttı

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Acer, OHW201 isimli oyuncu kulaklığını tanıttı. Cihaz, inanılmaz uygun fiyata sahip.

Acer, Bir Yemek Parasından Bile Ucuz Aşırı Uygun Fiyatlı Oyuncu Kulaklığı Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle bilgisayarlarıyla tanıdığımız teknoloji devi Acer, farklı kategorilerden ürünler de geliştiren bir markaydı. Şimdi ise şirket, yepyeni bir oyuncu kulaklığıyla karşımıza çıktı. Acer OHW201 ismiyle gelen bu cihaz, inanılmaz uygun fiyatlı olmasıyla çok iddialı olacağa benziyor.

Acer’ın yeni oyuncu kulaklığı, kulak üstü tasarıma sahip kablolu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatı ise bir yemek parasından bile ucuz olacak. Buna rağmen standart bir oyuncu için gayet yeterli özellikleri var.

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İçerikten Görseller

Acer, Bir Yemek Parasından Bile Ucuz Aşırı Uygun Fiyatlı Oyuncu Kulaklığı Tanıttı
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Acer OHW201 kulaklığı neler sunuyor?

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Acer tarafından sunulan OHW201 kulaklığı 40 mm neodim dinamik sürücüler kullanır. Bu sürücüler, oyuncuların ayak sesleri veya çevresel gürültüler gibi standart oyun içi ses ipuçlarını algılamasına yardımcı olacak kadar bas ve belirgin orta frekanslarla net bir ses sağlamak üzere ayarlanmış. Ayrıca, çok oyunculu maçlar sırasında yönlü ses konumlandırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım tabanlı bir uzamsal ses özelliği olan 7.1 sanal surround ses desteği de içeriyor.

Kulaklık, normal oda gürültüsünü engellemek için pasif gürültü izolasyonu sağlayan kapalı arka akustik tasarıma sahip. Uzun süreler boyunca rahat takılabilmesi için de konforlu çift bantlı tasarım tercih edilmiş. 360 derecelik çok yönlü bir mikrofonu var. Mikrofonun arka plan gürültüsünü filtreleyebildiği de eklenmiş. Ayrıca cihazın kapaklarında dinamik RGB aydınlatma da bulunuyor.

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Hem siyah hem de beyaz renk seçenekleriyle satın alabileceğiniz Acer OHW201 kulaklığı yalnızca 10 dolarlık (464 TL) bir fiyatla satışa sunuldu. İlk başta Çin’de çıkacak ürünün diğer pazarlara gelişi ile ilgili bir bilgi yok.

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