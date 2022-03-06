Taciz suçlamalarıyla gündemde olan Activision Blizzard'a bir dava daha açıldı. Açıklamalara göre şirkette çalışan ve 2017'de intihar eden bir kadının ailesi, yaşanan taciz olaylarının intihara katkıda bulunduğunu düşünüyor.

Microsoft tarafından 68.7 milyar dolarlık dolarlık astronomik bir ücrete satın alınacağı duyurulan Activision Blizzard, geçtiğimiz yıl korkunç iddialar ile sarsılmıştı. Bizim de sizlerle paylaştığımız bu haberlerde dev şirketin mahkemeye verildiği; bunun sebebinin ise kadın çalışanlara yönelik cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı uygulanması olduğu ifade edilmişti. Bu iddianın ardından da Blizzard başkanı J. Allen Brack, görevinden istifa etmişti. Ayrıca, karşı tarafa 18 milyon dolarlık tazminat ödeneceği de gelen haberler arasında yer almıştı.

Tahmin edilebileceği gibi bu mide bulandırıcı suçlamalar Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin itibarını da önemli derecede zedelemişti. Hatta geçtiğimiz aylarda şirketin The Game Awards’tan kovulduğu bile açıklanmıştı. Şimdi ise şirkete bir dava daha açıldı.

İntihar eden bir kadın çalışan için şirkete dava açıldı

Gelen haberlere göre şirkette çalışan ve intihar eden bir kadının ailesi, Activision Blizzard’a dava açıyor. Şirkette ‘finans müdürü’ unvanına sahip olduğu ve isminin Kerri Moynihan olduğu belirtilen kadının 2017 yılında intihar ederek öldüğü aktarıldı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sunulan şikayette de Moynihan’ın patronu ile arasında bir şeyler olduğu; ancak adamın polise verilen ifadede bunu reddettiği kaydedilirken yaşanan taciz olaylarının intihara katkısının olabileceği de vurgulandı.

Ayrıca ailenin şikayetinde, polisin Moynihan’a şirket tarafından verilen telefon ve bilgisayarı incelemek istediği; ancak Activision Blizzard’ın bunu reddederek cihazların içindeki şeyleri sildiği de yer aldı. Activision Blizzard’dan bir sözcü de konu ile alakalı yaptığı bir açıklamada şikayetin inceleneceğini belirterek Moynihan’ın şirketin değerli bir üyesi olduğunu, ölümünden dolayı üzüntü duyduklarını kaydetti.

Böyle haberler gelmeye devam ettikçe Activison Blizzard’ın bu korkunç iddialar konusunda başının daha çok ağrıyacağı görülüyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir iddia da CEO Bobby Kotick’in tacizlerden uzun süredir haberi olduğunu göstermişti. Hatta çalışanların çoğunun Kotick’in kovulmasını istediğini; ancak bunun yaşanmadığı aktarılmıştı. Ayrıca dev oyun şirketleri Playstation ve Xbox, bu açıklamaların ardından Activision Blizzard’ı sert bir şekilde kınamıştı.