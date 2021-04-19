Ricky Gervais'in kara mizah dizisi After Life, 3. sezonu ile Netflix ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Dizinin çekimlerine başlandığı açıklandı.

Başrolünde Ricky Gervais'in bulunduğu, ünlü komedyenin aynı zamanda yazarlığını ve yönetmenliğini de yaptığı After Life, 3. sezonu ile birlikte hikayesini tamamlamış olacak. Son sezon için çekimlerin başladığı açıklandı.

Bir şekilde karısını kanserden kaybetmiş bir adamın hayata nihilist bakış açısını komik bir şekilde anlatmayı başarabilen Gervais,üçüncü sezonla birlikte artık Tony adlı karakterin hayatını bir araya getirme sürecini anlatmayı bitirecek.

Çekimler başladı

Diziyle ilgili ilk paylaşım da Gervais'ten geldi. Instagram'dan yaptığı paylaşımda Gervais "Action!" ifadesini kullandı. Kısa sürede onbinlerce paylaşım alan gönderi, serinin hayranlarının heyecanını da adeta atmosfere çıkardı. Yorumlarda da heyecanını belli eden çok sayıda izleyici yer alıyor.

İlk sezonu 2019'da yayınlanan dizi, Netflix için oldukça başarılı bir yapım olmuştu. Gervais, dizinin ikinci sezonunun belli bir süredeki izlenme açısından ilk sezondan daha başarılı olduğunu açıklamıştı. Platform için bir de Humanity adında bir stand-up çeken komedyenin Netflix ile uzun bir sözleşmesi bulunuyor.

Serinin ikinci sezonunun sonunda en dip noktada yer alan Tony (Gervais), hemşire Emma (Ashley Jensen) ile görüşmeye başlamıştı. Dizinin bu noktadan sonrasında olacakları öğrenmemiz için ise bir süre daha beklememiz gerekecek.

Gervais ile Netflix yeni projeler de geliştirecek

After Life'ın 3. sezonundan başka Ricky Gervais en az iki farklı Netflix özel içeriğine daha imza atacak. Bu içeriklerin After Life gibi uzun soluklu diziler mi yoksa Humanity gibi bir gösteri mi yapacağı ise henüz kesin değil.

Bugün Netflix yeni yapımları hakkında peş peşe önemli açıklamalarda bulundu. Platformun bir sonraki yerli yapımı olan, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin kadrosu belli oldu. Ayrıca sevilen yapımlardan Love, Death & Robots'ın ikinci sezonuna ait ilk fragman da yayınlandı.